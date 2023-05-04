فندق فورسیزونز الرياض والھيئة السعودیة للسیاحة یوقعان مذكرة تفاھم لتوفير عروض جاذبة للزوار من المنطقة والعالم

وقد جرى توقيع الاتفاقية في جناح السعودية بمعرض سوق السفر العربي 2023 المقام في دبي، وقد وقعها كل من سڤين إليندر، مدير إدارة التسويق في فندق فورسيونز الرياض، ومنيرة أبانمي، المسؤولة عن الشراكات التسويقية للشرق الأوسط وأفريقيا في الهيئة السعودية للسياحة.