عام 2023 شهد تضاعُف أعداد السعوديات الموظفات في قطاع السياحة.. إليك التفاصيل

وأشار تقرير المرأة السعودية 2022م الصادر من الهيئة العامة للإحصاء أن الفئات العمرية الشابة من النساء تمثل أعلى عدد من بين الفئات العمرية الأخرى، حيث بلغ عدد النساء في الفئة العمرية (15 – 19) 916,439 موظفة، كما بلغ عدد النساء في الفئة العمرية (20 – 24) 850,780 موظفة.