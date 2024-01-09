عام 2023 شهد تضاعُف أعداد السعوديات الموظفات في قطاع السياحة.. إليك التفاصيل

كشفت هيئة الإحصاء عن أعداد الإناث العاملات في القطاع الخاص خلال ديسمبر 2023 حيث بلغ 1.280.675 موظفة منهن 945.691 سعودية و334.984 مقيمة.
واستعرض التقرير انضمام 44.769 مواطناً للعمل لأول مرة في القطاع الخاص خلال 2023 ليصبح إجمالي العاملين في القطاع الخاص 10.975.830 عاملاً.
ووفقاً لنشرة سوق العمل السعودي، شكّل الإناث نسبة 40.8% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص والبالغ عددهم 2.3 مليون، فيما شكّل الذكور نسبة 59.2% بعدد 1.3 مليون مواطن.
وخلال العام 2023، تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35.3% في 2023 مقارنة مع 17% في عام 2017 بالإضافة إلى تمكينها في المناصب القيادية ومجالات متعددة وجديدة مثل قطاع السياحة والترفيه.
وأشار تقرير المرأة السعودية 2022م الصادر من الهيئة العامة للإحصاء أن الفئات العمرية الشابة من النساء تمثل أعلى عدد من بين الفئات العمرية الأخرى، حيث بلغ عدد النساء في الفئة العمرية (15 – 19) 916,439 موظفة، كما بلغ عدد النساء في الفئة العمرية (20 – 24) 850,780 موظفة.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت عدة مبادرات لدعم تمكين المرأة في القطاع الخاص تمثلت في "تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي" عبر زيادة نسبة مشاركتها في جميع القطاعات الحكومية وعلى جميع المستويات الوظيفية واستثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين.
كما شملت المبادرات "دعم الشمولية والتنوع في سوق العمل"؛ لخلق بيئة عمل تقدر فيها الفروقات بين فئات العاملين؛ بهدف تقليل التفاوت في ظروف وفرص العمل، إضافة إلى "التوعية بالسياسات المتعلقة بالمرأة في سوق العمل"، والتي تهدف إلى مراجعة السياسات وتحديث اللوائح ذات العلاقة، والعمل على تصميم برامج تدريبية تستهدف تمكينها من الدخول إلى سوق العمل ثم إطلاق الحملات التوعوية الداعمة لذلك.