افتتاح فعاليات يوم السياحة العالمي بالرياض.. "الخطيب": السياحة توفر العيش لمئات الملايين من البشر

وألقى "الخطيب" نظرة سريعة على نمو القطاع وزيادة عدد السياح وكيف أصبحت السياحة صناعة عالمية؛ حيث كانت السياحة والسفر العالمي تمثّل أقلّ من 3% من الناتج المحلي العالمي في عام 1970، واليوم تتعافى بقوة من الجائحة وتتحرّك بسرعة نحو 10%؛ حيث ارتفع عدد المسافرين من 118 مليون مسافر في أوائل السبعينيات إلى ما يقرب من 1.5 مليار مسافر في عام 2019، وذلك يمثّل زيادة بنسبة 700%، متوقّعًا عودة هذه النسبة قريبًا، وازديادها يومًا بعد يوم لتتضاعف في العقد المقبل.