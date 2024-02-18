الناقلة الدولية الخامسة.. الملكية الأردنية من عمان إلى العلا مباشرة.. هنا التفاصيل

يُذكر أن الخطوط الجوية السعودية قامت مؤخّراً بتوسيع مسارات الطيران لربط العلا بأوروبا من خلال رحلات جوية مباشرة من باريس إلى العلا، مع عودة رحلتها الموسمية التي أقلعت في 28 يناير 2024، إلى جانب إطلاق رحلات طيران الخليج المباشرة بين المنامة والعلا، والتي تسيّر رحلتين أسبوعياً حتى تاريخ 6 مارس، ثم من تاريخ 10 أبريل حتى 27 أبريل كما تتوفر خيارات الطيران المباشر إلى العلا من دبي والدوحة والقاهرة ومدن مختلفة داخل المملكة.