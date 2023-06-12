الأعمال العربي الصيني: برنامج الربط الجوي يستهدف سعة مقعدية تتخطى 730 ألف مقعد

وتفصيلاً، أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي علي رجب، أنه تماشياً مع رؤية السعودية 2030 ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة يعمل برنامج الربط الجوي على مد الجسور، بين منظومتيّ السياحة والطيران، وكافة الجهات المعنية، لترسيخ مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية، وسيلعب الزوّار الصينيون دوراً رئيساً في تحقيق هذا الطموح.