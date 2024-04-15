سافرها ولو لمرة واحدة.. دولتان عربيتان ضمن أفضل 30 وجهة عالمية لعام 2024

مع حلول فصل الربيع وازدهار فرص استكشاف العالم، كشفت مجلة "CEOWORLD" الأمريكية عن قائمتها لأفضل 30 دولة يجب زيارتها في حياتك، وتضمنت مفاجأة سارة لعشاق السفر العربي، حيث ضمت القائمة دولتين عربيتين هما الإمارات العربية المتحدة ومصر.
تتميز الدولتان بتنوعهما الفريد وتجاربهما الغنية التي تلبي احتياجات المسافرين من مختلف الأذواق، ففي الإمارات، ينبهر الزائر بأسلوب الحياة العصري، وأماكن التسوق الضخمة، والمعالم المعمارية الفريدة مثل برج خليفة، ناهيك عن شواطئها الخلابة التي توفر فرصًا مميزة للاسترخاء وممارسة الرياضات المائية.
أما مصر، فهي وجهة تاريخية عريقة تأخذك في رحلة عبر الزمن لاكتشاف حضارة غنية تمتد لآلاف السنين؛ فمن الأهرامات وأبو الهول إلى معابد الأقصر وأسوان، توفر مصر تجربة ثقافية لا مثيل لها.
ولم تقتصر مفاجآت القائمة على الدول العربية، حيث ضمت وجهات عالمية متنوعة تلبي مختلف الأذواق، ففي تايلاند ينغمس الزائر في أجواء نابضة بالحياة، ويستمتع بالمأكولات اللذيذة، ويشاهد المعابد البوذية، ويتجول في الأسواق الليلية.
وتوفر اليونان مزيجًا رائعًا من الجزر الخلابة، كل منها تتمتع بطابعها الخاص. من جزيرة سكياثوس المثالية للعائلات، إلى جزيرة ميكونوس المفعمة بالحياة الليلية، تجذب اليونان المسافرين من جميع أنحاء العالم.
ولعشاق المغامرات، تأتي إندونيسيا في مقدمة الوجهات المثالية، حيث توفر شواطئ خلابة وبحيرات هادئة، وشلالات مذهلة، وبركانًا نشطة، ومتنزهات وطنية غنية بالحياة البرية.
وتُعد قائمة مجلة "CEOWORLD" مصدرًا ملهمًا للمسافرين الذين يبحثون عن تجارب جديدة واكتشاف أماكن مميزة حول العالم. مع تنوعها الكبير، تُقدم القائمة خيارات تناسب جميع الأذواق والميزانيات، مما يجعلها أداة مثالية للتخطيط لرحلتك القادمة.