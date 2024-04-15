سافرها ولو لمرة واحدة.. دولتان عربيتان ضمن أفضل 30 وجهة عالمية لعام 2024

وتوفر اليونان مزيجًا رائعًا من الجزر الخلابة، كل منها تتمتع بطابعها الخاص. من جزيرة سكياثوس المثالية للعائلات، إلى جزيرة ميكونوس المفعمة بالحياة الليلية، تجذب اليونان المسافرين من جميع أنحاء العالم.