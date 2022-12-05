بالأرقام.. "سندالة" جزيرة الأحلام تعادل 4 أضعاف مساحة "موناكو" الفرنسية

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عن تطوير جزيرة "سندالة" كأولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، بعد إطلاق "تروجينا" الوجهة السياحة الجبلية لممارسة التزلج على الجليد، و"أوكساچون" وهي المدينة الصناعية ذات المواصفات الخاصة.
- تبلغ مساحة جزيرة سندالة ما تقارب 840,000 متر مربع أي ما يقارب 8.4 كم، وهي تبلغ أربعة أضعاف إمارة موناكو التى تأتي ثانية في قائمة أصغر دول العالم، بمساحة تبلغ 2.02 كيلومتر مربع، وتعتمد على السياحة بشكل أساس كمصدر لدخلها، ويزورها السياح من أجل شواطئها الفاخرة وركوب القوارب.
- وتضم الجزيرة مرسى يتكون من 86 رصيفًا بحريًا وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، وهو ثاني أكبر مرسى للقوارب الفاخرة في البحر الأحمر بعد مارينا شرم الشيخ بمصر؛ ما يجعلها وجهة مثالية لاستيعاب ملاك القوارب واليخوت الفاخرة والكبيرة.
- أكبر تجمع فندقي في جزيرة في البحر الأحمر؛ حيث ستضم 413 غرفة فندقية و333 شقة فندقية فاخرة، إضافة إلى نادٍ شاطئي ونادٍ لليخوت مع تقديم 38 خيارًا من المطاعم العالمية.
- أكبر ملعبين للجولف في البحر الأحمر بمساحة 6.474 ياردة "5.920 مترًا" ويحتويان على تسع حفرات ومخصصين لـ70 ضربة مع 18 نقطة انطلاق.
- تضم سندالة 600 نوع من الكائنات الأصلية من البحر الأحمر والتي تتخذ من الجزيرة موطنًا لها.