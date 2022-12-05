بالأرقام.. "سندالة" جزيرة الأحلام تعادل 4 أضعاف مساحة "موناكو" الفرنسية

- تبلغ مساحة جزيرة سندالة ما تقارب 840,000 متر مربع أي ما يقارب 8.4 كم، وهي تبلغ أربعة أضعاف إمارة موناكو التى تأتي ثانية في قائمة أصغر دول العالم، بمساحة تبلغ 2.02 كيلومتر مربع، وتعتمد على السياحة بشكل أساس كمصدر لدخلها، ويزورها السياح من أجل شواطئها الفاخرة وركوب القوارب.