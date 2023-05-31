شاهد بالصور.. أروع المدن السويسرية تتزين لزوار صيف 2023 والخليجيون قضوا فيها 270 ألف ليلة

تعتبر سويسرا إحدى أكثر الدول سحرًا في العالم فهي مليئة بالمناظر الطبيعية التي تأسر زوارها، مما يجعلها إحدى أهم الوجهات الأوروبية، وهي قلب جبال الألب في وسط أوروبا وتحيط بها النمسا وألمانيا وليختنشتاين وفرنسا وإيطاليا وفرنسا.
وتتميز سويسرا بكونها دولة جميلة وأنيقة وذات طبيعة خلابة ومعترف بها دوليًا لجودة الشوكولاتة اللذيذة، وكذلك الأجبان والساعات والبنوك، وهي بدورها دولة آمنة توفر نوعية حياة رائعة لسكانها.
مدينة قديمة تم إدراجها على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، وهي عاصمة سويسرا، والأروقة المقنطرة للتسوق الفاخر، والعمارة المعاصرة، ولا توجد مدينة أخرى في سويسرا مثل بيرن تقدم هذه الثروة الرائعة من الثقافة والراحة والترفيه، وإحدى مواقع اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1983، وقد تأسست عام 1191.
وتقع العاصمة السويسرية على ضفاف نهر الآر، وقد ظلت الشوارع الضيقة المنظمة سليمة حتى يومنا هذا، وتتميز المدينة التاريخية بالوجهات الحجرية الرملية المحفوظة جيداً، والأفق الفريد لأسطح بيرن، وتتميز بوجود 11 ينبوعًا نحتيًا جميلًا من القرن السادس عشر، قام مهندسو بيرن القديمة بتزويد محالّ القبو وبنائها تحت كل منزل على جانبي الشوارع الواسعة.
أما اليوم فتعمل هذه المحالّ كبوتيكات للأزياء ومعارض فنية، وتضع الأسواق الملونة السلع الخاصة بها، وبفضل خدمة موقع مركز بيرن يمكن الوصول إلى جبال الألب، ومعظم مناطق الجذب السياحي في سويسرا.
في قلب بيرنيز أوبرلاند في إنترلاكن مجموعة واسعة من تجارب المغامرات والرحلات الاستكشافية إلى المناظر الطبيعية الرائعة لجبال الألب حول بحيرة تون وبحيرة برينز.
ثلاثة جبال مهيبة -إيغر ومونش ويونغفراو مع خمس قرى ساحرة هي جريندلفالد ووينجن ومورين ولوتربرونن وهاسليتال إحدى وجهات العطلات البارزة، وخلال أربع دقائق فقط سيأخذك القطار الجبلي المائل من مورين إلى أولميندهوبل مع زهور جبال الألب العملاقة والأعشاب، ومع التأرجح في فيرست فلاير على ارتفاع 800 متر نوع من الانزلاق الحر إلى شريكفيلد وفي في وسط منطقة اللعب سينينشبيل بلاتز في مانليشن توجد بقرة بطول 8.5 متر.
هناك أكثر من 200 قمة جبلية أخرى في أول مطعم جبلي دوار في العالم بيز جلوريا، ففي يوم صافٍ يمكنك حتى رؤية جبل مون بلان في فرنسا، والغابة السوداء في ألمانيا، وأما التلفريك الهوائي الصغير من جريندلفالد إلى ألب فينغستيج خلف المحطة الجبلية ستجد مسار تزحلق بطول 725 مترًا.
يُذكر أن سويسرا عادت لتستقبل السياح السعوديين والخليجيين في 28 يونيو 2021، وعليه شهدت إقبالًا كبيرًا من دول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الصيف من شهر يوليو إلى سبتمبر الماضي؛ حيث بلغ عدد ليالي الإقامة الفندقية للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي 272139 ليلة فندقية في سويسرا.