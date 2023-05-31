شاهد بالصور.. أروع المدن السويسرية تتزين لزوار صيف 2023 والخليجيون قضوا فيها 270 ألف ليلة

مدينة قديمة تم إدراجها على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، وهي عاصمة سويسرا، والأروقة المقنطرة للتسوق الفاخر، والعمارة المعاصرة، ولا توجد مدينة أخرى في سويسرا مثل بيرن تقدم هذه الثروة الرائعة من الثقافة والراحة والترفيه، وإحدى مواقع اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1983، وقد تأسست عام 1191.