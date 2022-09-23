المعالم السياحية العربية تضيء بـ"راية التوحيد" احتفالاً بالمملكة واليوم الوطني

توشحت المعالم السياحية العربية في الكثير من الدول العربية باللون الأخضر، حيث زينت "راية التوحيد" برج القاهرة الذي يقع في قلب القاهرة أكبر المدن العربية، كما تزينت الأهرامات المصرية، وهي من عجائب الدنيا السبع القديمة باللون الأخضر.
كذلك تزين جسر عبدون المعلق في العاصمة الأردنية عمّان بالعلم السعودي ابتهاجاً باليوم الوطني 92.
وتوشحت معالم العاصمة البحرينية المنامة باللون الأخضر ذاته احتفالاً باليوم الوطني لتوحيد المملكة.
وكعادته السنوية تزين برج خليفة في دبي، وهو أعلى بناء في العالم، حيث يرتفع لما يقارب الألف متر، بالعلم السعودي، واستعرض عبر العرض الضوئي والصوتي مع النافورة الراقصة عرضاً رائعاً نال إعجاب الحضور.
كما تزينت أبراج الكويت بالعلم الأخضر تعبيراً عن روح الأخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين.
وتشارك العديد من الدول العربية والأجنبية بفقرات فنية وتزينت معالمها بعلم المملكة تعبيراً عن الامتنان والفرحة ومشاركة السعوديين أفراحهم.