المعالم السياحية العربية تضيء بـ"راية التوحيد" احتفالاً بالمملكة واليوم الوطني

توشحت المعالم السياحية العربية في الكثير من الدول العربية باللون الأخضر، حيث زينت "راية التوحيد" برج القاهرة الذي يقع في قلب القاهرة أكبر المدن العربية، كما تزينت الأهرامات المصرية، وهي من عجائب الدنيا السبع القديمة باللون الأخضر.