"شيبارة" و"ديزرت روك".. منتجعات سعودية على الساحل الفيروزي تحتفل بعامها الأول في قائمة الأفضل عالميًا

على امتداد الساحل الغربي للمملكة، يرسّخ البحر الأحمر السعودي مكانته كأحد أكثر الوجهات السياحية الواعدة عالميًا، بما يتمتع به من طبيعة بكر، ومياه فيروزية، وشعاب مرجانية تُعد من الأجمل والأغنى تنوعًا في العالم. ومع تسارع وتيرة مشاريع السياحة الفاخرة، تحوّل الساحل إلى منصة عالمية لمنتجعات صُمّمت بعناية لتنسجم مع البيئة، وتعيد تعريف مفهوم الضيافة الراقية، جامعـةً بين الابتكار المعماري، والاستدامة، والتجارب الحصرية.
وفي هذا السياق، تحتفل منتجعات شيبارة وديزرت روك، أحد أبرز أيقونات الضيافة الفاخرة في السعودية، بمرور عام على إدراجهما ضمن قوائم الأفضل عالميًا، في إنجاز يعكس التحول النوعي الذي يشهده قطاع السياحة الفاخرة على ساحل البحر الأحمر.
ففي أجواء هادئة تطل على مياه البحر الأحمر الصافية، يدعو منتجع شيبارة ضيوفه إلى موسم نهاية عام يتسم بالسكينة وروح الاكتشاف، ضمن رؤية معمارية مبتكرة تنسجم مع الطبيعة وتحتفي بالاستدامة. ويقدّم المنتجع تجربة شتوية متكاملة تجمع بين الإقامة الراقية، وتجارب الطعام الآسرة، وجلسات العافية، والمغامرات البحرية في قلب الجزيرة.
ويحصل الضيوف الذين يحجزون مباشرة عبر الموقع الرسمي للمنتجع على مزايا حصرية، تشمل خصمًا بنسبة 20% على أسعار الفلل عند الحجز لثلاث ليالٍ أو أكثر، مع فطور يومي في مطعم لونارا، سواء في الفلل الشاطئية الخاصة أو في الملاذات العائمة فوق سطح المياه، حيث تتكامل الخصوصية مع مشهد البحر المفتوح.
تتألّق تجارب الطعام في منتجع شيبارة خلال هذا الموسم عبر مجموعة من المطاعم التي تستلهم هويتها من روح الجزيرة. ففي مطعم أرياماري، تمتزج نكهات البحر الأبيض المتوسط بخيرات البحر الأحمر ضمن قوائم راقية من خمسة أطباق تُقدَّم في أجواء مفتوحة على نسيم البحر.
أما مطعم لونارا، فيقدّم تجربة دافئة تجمع بين المخبوزات الطازجة على الحطب، وشرائح اللحوم عالية الجودة، والحلويات المحضّرة يدويًا. وفي مطعم إيكي.رو الياباني، تأخذ تجربة الأوماكاسي الضيوف في رحلة ذوقية هادئة على ضوء الشموع، تعكس براعة فنون الطهي وأناقة المكان.
ومع غروب الشمس، تتحوّل أمسيات ساريا بول بار آند غريل إلى تجربة نابضة بالمذاق والمشهد، بينما يقدّم مطعم سوليرا المخصص للكبار بجانب المسبح لحظات استرخاء خلال الساعة الذهبية مع موكتيلات مبتكرة ولمسات عطرية.
ويخصّص منتجع شيبارة برامج عافية متكاملة خلال موسم نهاية العام، تشمل جلسات تأمّل بإشراف مختصين، تُقام على ضفاف البحر الأحمر، لتعزيز التوازن بين الجسد والذهن في أجواء تنسجم مع روح المكان.
بدوره، يحتفل منتجع ديزرت روك بمرور عام على افتتاحه في 15 ديسمبر، بعد أن رسّخ مكانته كأحد أكثر المنتجعات تميزًا على مستوى العالم. وقد صُمّم المنتجع من قبل مكتب أوبنهايم للهندسة المعمارية، منحوتًا داخل تضاريس جبال الحجاز، جامعًا بين الابتكار الهندسي وجمال الطبيعة الصحراوية المحيطة.
وخلال عامه الأول، حاز المنتجع على مفتاحين من دليل ميشلان تقديرًا لتميّزه في معايير الضيافة الراقية، ويستعد للاحتفال بهذه المناسبة عبر تجارب خاصة تجمع المبدعين السعوديين في مجالات الفن التشكيلي، والحرف، والطهي، ضمن تجارب تفاعلية تعكس أصالة الضيافة السعودية وتنسجم مع الطابع الجبلي الفريد للمكان.
ويقدّم المنتجع عرضًا خاصًا لنهاية العام يشمل خصمًا بنسبة 20% على الإقامة لثلاث ليالٍ أو أكثر مع فطور يومي لشخصين، إلى جانب تنظيم تجارب حصرية يومي 18 و19 ديسمبر، تشمل المغامرات الجبلية وتجارب العافية والمنتجات المحلية المتاحة طوال العام.
ويُسلّط الاحتفال الضوء على عراقة المطبخ السعودي من خلال تجارب طهي استثنائية، أبرزها تعاون الشيف العالمي عثمان سيزينر الحائز على نجمتَي ميشلان، مع خبير تحضير المشروبات ماتياس جيرو، لتقديم عشاء حصري في مطعم نايرا، حيث تمتزج عناصر النار والدخان مع مكونات محلية مبتكرة.
كما يقدّم جيرو، قبيل العشاء، ورشة عمل متخصصة في فن خلط المشروبات في بار مايكا، تليها أمسية جاز حصرية تحييها فرقة عالمية، تختتم الاحتفالات بتجربة فنية متكاملة تتناغم مع الطبيعة الجبلية المحيطة، لتمنح الضيوف أمسية لا تُنسى.