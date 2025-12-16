"شيبارة" و"ديزرت روك".. منتجعات سعودية على الساحل الفيروزي تحتفل بعامها الأول في قائمة الأفضل عالميًا

على امتداد الساحل الغربي للمملكة، يرسّخ البحر الأحمر السعودي مكانته كأحد أكثر الوجهات السياحية الواعدة عالميًا، بما يتمتع به من طبيعة بكر، ومياه فيروزية، وشعاب مرجانية تُعد من الأجمل والأغنى تنوعًا في العالم. ومع تسارع وتيرة مشاريع السياحة الفاخرة، تحوّل الساحل إلى منصة عالمية لمنتجعات صُمّمت بعناية لتنسجم مع البيئة، وتعيد تعريف مفهوم الضيافة الراقية، جامعـةً بين الابتكار المعماري، والاستدامة، والتجارب الحصرية.