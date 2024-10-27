وزير السياحة: افتتاح "سندالة" يُبرز تنوُّع الوجهات السياحية السعودية بالبحر الأحمر

وتمتد جزيرة سندالة على مساحة 840 ألف متر مربع، وستستقبل نحو 2400 زائر يوميًّا بحلول عام 2028م، وهي ضمن مشروع نيوم الضخم، الذي يتم تنفيذه بالتوازي مع مشاريع كبرى أخرى كجزء من "رؤية 2030"، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد في أكبر دولة مُصدِّرة للنفط الخام بالعالم.