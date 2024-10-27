وزير السياحة: افتتاح "سندالة" يُبرز تنوُّع الوجهات السياحية السعودية بالبحر الأحمر

أكد أحمد الخطيب، وزير السياحة، في تدوينة بحسابه على منصة إكس، أن افتتاح جزيرة سندالة يُشكِّل إضافة كبيرة لقطاع السياحة في السعودية، وخطوة تزيد من تنوع الوجهات السياحية، وتبرز تألق البحر الأحمر وبيئته المميزة.
وتفصيلاً، أعلن مجلس إدارة نيوم أمس الأحد افتتاح جزيرة سندالة، الوجهة العالمية للسياحة البحرية الفاخرة على البحر الأحمر، التي تُعدُّ أولى وجهات نيوم استقبالاً للزوار.
وتمتد جزيرة سندالة على مساحة 840 ألف متر مربع، وستستقبل نحو 2400 زائر يوميًّا بحلول عام 2028م، وهي ضمن مشروع نيوم الضخم، الذي يتم تنفيذه بالتوازي مع مشاريع كبرى أخرى كجزء من "رؤية 2030"، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد في أكبر دولة مُصدِّرة للنفط الخام بالعالم.