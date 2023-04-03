لمواجهة ارتفاع الأسعار.. متخصصون ينصحون بسرعة شراء تذاكر الطيران لإجازة العيد

بدوره، قال خالد باوزير المتخصص في برامج السفر: زيادة أسعار التذاكر في السوق المحلي سببها الرغبة في قضاء الإجازات مع الأهل والعمرة، وأما بالنسبة للسوق الخارجي فتاتي زيادة الطلب من المقيمين في المملكة لقضاء إجازات في بلدانهم مع توجه المسافرين إلى قضاء الإجازة في وجهات سياحية قريبة.