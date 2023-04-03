لمواجهة ارتفاع الأسعار.. متخصصون ينصحون بسرعة شراء تذاكر الطيران لإجازة العيد

أكد متخصصون وعاملون في وكالات للسفر أن أسعار تذاكر الطيران بدأت ترتفع تدريجياً، خاصة بالنسبة للرحلات المتجهة إلى الوجهات الخليجية والعربية، مع قرب عطلة عيد الفطر في النصف الثاني من أبريل الجاري.
ونصح المتخصصون المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة بالحجز مبكرًا لمواجهة ارتفاع الأسعار والذي بدا ملحوظًا مع نهاية مارس.
وقال عبدالرزاق الزهراني المدير العام لشركة نادي المسافر للسياحة: مؤشرات الحجوزات على تذاكر الطيران الطلب شهدت ارتفاعًا ملحوظاً منذ أيام بسبب إجازة عيد الفطر.
وأضاف: أسعار رحلات الطيران بالنسبة لأيام الذروة في نهاية مارس وخلال عطلة عيد الفطر أعلى بنسبة تصل إلى 25 % مقارنة بمستوياتها المعتادة منذ بداية العام الجاري والأسعار تزداد يومًا بعد يوم بسبب نفاد المقاعد المتاحة.
من ناحيته، كشف توفيق أبو الوفا مدير السياحة بالشركة العربية لخدمات المسافرين عن وصول بعض الرحلات إلى مستويات شبه كاملة بنسبة تقترب من 100%.
وتوقع أن تواصل الأسعار الارتفاع بالنسبة للحجوزات الأخيرة في شهر رمضان المبارك أو التي تتم قبل موعد السفر بمده قصيرة، مشيرًا إلى أن الحجز المبكر ما زال أفضل للحصول على أسعار مناسبة.
وقال "أبو الوفا ": الطلب على الحجوزات يشهد زيادة إلى المحطات العربية وأوروبا وسيرتفع الطلب بمعدلات أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة مما يزيد الأسعار يوميًا حيث تلجأ شريحة كبيرة من المسافرين إلى حجز تذاكر السفر في أوقات متأخرة قبل موعد السفر بأيام.
من جهته، قال "محمد زين" المدير العام لشركة ماستر كي: الطلب على السفر قوي، وبالتالي سينعكس ذلك على أسعار التذاكر وأسعار الغرف الفندقية.
وأضاف: يزداد الطلب على الوجهات المحلية بشكل كبير في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، وخاصة بالتزامن مع إجازة المدارس، وبالنسبة للسوق الخارجي فيبدأ من آخر شهر رمضان واجازة العيد التي تنتهي يوم 6 شوال 1444 لتكون مدتها كاملة أسبوعين من 22 رمضان وحتى 6 شوال.
بدوره، قال خالد باوزير المتخصص في برامج السفر: زيادة أسعار التذاكر في السوق المحلي سببها الرغبة في قضاء الإجازات مع الأهل والعمرة، وأما بالنسبة للسوق الخارجي فتاتي زيادة الطلب من المقيمين في المملكة لقضاء إجازات في بلدانهم مع توجه المسافرين إلى قضاء الإجازة في وجهات سياحية قريبة.
وأضاف: الوجهات العربية التي تشهد طلباً كبيراً خلال فترات الذروة خاصة الكويت والقاهرة والمغرب ودبي، وشرم الشيخ من الوجهات السياحية التي تشهد طلبًا مرتفعًا من السوق المحلية.
في سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة "نيرفانا" للسياحة والخدمات اللوجستية بأبوظبي عمر العلي: الطلب على السفر عادة ما يرتفع في المناسبات والإجازات.
ووصف السوق السعودي بأنه الأكبر في المنطقة، وأضاف: المؤشرات تؤكد أن الإمارات ستكون ضمن أهم الوجهات المطلوبة خلال إجازة عيد الفطر الشهر القادم.
وتوقع "العلي" ارتفاع أسعار تذاكر الطيران إلى وجهات عربية وأوربية بنسب تصل إلى 25%.