"سياحة قطر" تختتم فعاليّاتها في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 وتستقطب حضورًا جماهيريًا كبيرًا

وتعليقًا على اختتام سلسلة الفعاليّات الخاصة بالبطولة، قال سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar: "نود أن نهنئ فريق المنتخب الإسباني على فوزهم المستحق ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، نحن سعداء بهذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي جمعتنا مع بطولة كرة القدم الدولية الأولى في أوروبا، حيث أسهمت هذه البطولة في تشكيل منصةً للتبادل الثقافي بين الشعوب. أتت هذه الشراكة في إطار ترسيخ مكانة قطر كوجهة رياضية عالمية المستوى واستكمالاً للإرث الرياضي الكبير الذي تمتلكه دولة قطر والمتمثل باستضافة كبرى البطولات الرياضية العالمية".