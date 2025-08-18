مطارات "التجمع الثاني" تستقبل 8.6 مليون مسافر خلال 6 أشهر.. قفزة تعزز موقع المملكة كمركز طيران عالمي

شهدت مطارات التجمع الثاني في المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من عام 2025 حركة نشطة غير مسبوقة، حيث استقبلت أكثر من 8.6 مليون مسافر، بينهم 7 ملايين مسافر على الرحلات الداخلية، و1.6 مليون على الرحلات الدولية، في مشهد يعكس الديناميكية المتسارعة لقطاع الطيران وارتفاع الطلب على السفر.
ويمثل التجمع أحد المبادرات الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، ويضم مطارات محورية في وسط وجنوب المملكة، ليكون همزة وصل بين المدن الداخلية والوجهات الإقليمية والدولية، ويعزز مستهدفات رؤية السعودية 2030 بأن تصبح المملكة مركزًا عالميًا للطيران والخدمات اللوجستية.
ويشمل التجمع الثاني مطارات رئيسية ذات حركة لافتة، أبرزها: مطار أبها الدولي، مطار الملك عبدالله بجازان، مطار الأمير نايف بالقصيم، مطار حائل الدولي، مطار الأمير عبدالمحسن بينبع، مطار تبوك الدولي، مطار نجران، ومطار الباحة. هذه المطارات تحولت إلى محاور حيوية لتسهيل تنقل المسافرين داخليًا ودوليًا، وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.
وخلال الأشهر الماضية، ازدحمت الصالات الداخلية بالعائلات والشباب لقضاء الإجازات داخل المملكة، فيما توجهت الرحلات الدولية نحو محطات خليجية وعربية وآسيوية، ما جعل هذه المطارات خيارًا مفضلًا للمسافرين الباحثين عن رحلات مريحة وقريبة من مناطقهم.
وأكدت إدارة التجمع أن هذه الأرقام تعكس الثقة المتزايدة بالخدمات المقدمة، من سرعة إنهاء الإجراءات وتوفير مرافق حديثة، إلى ضمان تجربة سفر سلسة، مشيرةً إلى أن مشاريع تطويرية جديدة ستسهم قريبًا في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات.
ويبرز هذا الحراك الدور المحوري لمطارات التجمع الثاني بوصفها جسورًا تربط مختلف مناطق المملكة بالعالم، وترسخ مكانة السعودية كأحد أسرع أسواق الطيران نموًا في الشرق الأوسط.