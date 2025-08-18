مطارات "التجمع الثاني" تستقبل 8.6 مليون مسافر خلال 6 أشهر.. قفزة تعزز موقع المملكة كمركز طيران عالمي

شهدت مطارات التجمع الثاني في المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من عام 2025 حركة نشطة غير مسبوقة، حيث استقبلت أكثر من 8.6 مليون مسافر، بينهم 7 ملايين مسافر على الرحلات الداخلية، و1.6 مليون على الرحلات الدولية، في مشهد يعكس الديناميكية المتسارعة لقطاع الطيران وارتفاع الطلب على السفر.