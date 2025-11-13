إعلان الفائزين بجوائز TOURISE25.. "طوكيو" تتصدّر المشهد العالمي وتربح ثلاث فئات رئيسية

اختُتم منتدى TOURISE2025 في الرياض اليوم الخميس 13 نوفمبر بالإعلان عن قائمة الوجهات العالمية الفائزة بجوائز TOURISE25، التي تُعد من أبرز الجوائز الدولية في قطاع السياحة، إذ تسلّط الضوء على الوجهات الأكثر تميّزًا وإبداعًا واستدامة في العالم. وجاءت نسخة هذا العام لتؤكد صعود وجهات تمتلك رؤية مختلفة للسياحة، تجمع بين الابتكار الثقافي، والاستمتاع، والمغامرة، والتجارب الأصيلة.