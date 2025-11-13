سياحة

إعلان الفائزين بجوائز TOURISE25.. "طوكيو" تتصدّر المشهد العالمي وتربح ثلاث فئات رئيسية

وجهات عالمية تُعيد تشكيل مستقبل السفر
اختُتم منتدى TOURISE2025 في الرياض اليوم الخميس 13 نوفمبر بالإعلان عن قائمة الوجهات العالمية الفائزة بجوائز TOURISE25، التي تُعد من أبرز الجوائز الدولية في قطاع السياحة، إذ تسلّط الضوء على الوجهات الأكثر تميّزًا وإبداعًا واستدامة في العالم. وجاءت نسخة هذا العام لتؤكد صعود وجهات تمتلك رؤية مختلفة للسياحة، تجمع بين الابتكار الثقافي، والاستمتاع، والمغامرة، والتجارب الأصيلة.

وتصدّرت طوكيو الجوائز بفوزها بثلاث فئات رئيسية، فيما برزت عواصم ومدن عالمية أخرى مثل باريس، نيويورك، لندن، وكيوتو ضمن قائمة المراكز المتقدمة.

الفائزون لعام 2025

أفضل وجهة شاملة – Best Overall Destination

المركز الأول: طوكيو – اليابان

أفضل وجهة مغامرة – Best Adventure Destination

المركز الأول: أنكاش – بيرو

المركز الثاني: جزر غالاباغوس – الإكوادور

المركز الثالث: حديقة بواندي إمبنِترابل – أوغندا

أفضل وجهة ترفيه – Best Entertainment Destination

المركز الأول: طوكيو – اليابان

المركز الثاني: سول – كوريا الجنوبية

المركز الثالث: مكسيكو سيتي – المكسيك

أفضل وجهة طعام وطهي – Best Food & Culinary Destination

المركز الأول: طوكيو – اليابان

المركز الثاني: لندن – المملكة المتحدة

المركز الثالث: هونغ كونغ – الصين

أفضل وجهة تسوّق – Best Shopping Destination

المركز الأول: باريس – فرنسا

المركز الثاني: لندن – المملكة المتحدة

المركز الثالث: سنغافورة

أفضل وجهة فنون وثقافة – Best Arts & Culture Destination

المركز الأول: نيويورك – الولايات المتحدة

المركز الثاني: كيوتو – اليابان

المركز الثالث: باريس – فرنسا

وأكدت إدارة المنتدى أن اختيار الفائزين اعتمد على معايير دقيقة شملت جودة التجربة السياحية، والابتكار، والاستدامة، وتفاعل الزوار، مشيرةً إلى أن الوجهات المتوَّجة تُجسّد نموذجًا عالميًا للسياحة المستقبلية التي توازن بين التطور والحفاظ على الهوية المحلية.

وشهد الحفل حضورًا واسعًا لقادة السياحة من مختلف دول العالم، في حدث يعكس مكانة الرياض المتنامية كمركز عالمي لصناعة السياحة وتنظيم الفعاليات الدولية.

