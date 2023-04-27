"إياتا": اقتربنا من أرقام ما قبل الجائحة.. ونمو قوي لأعداد المسافرين من الشرق الأوسط

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا "عن استمرار النمو القوي في الطلب على السفر الجوي، بناءً على نتائج حركة الطيران في فبراير 2023، حيث ارتفع إجمالي حركة الطيران في فبراير 2023 بنسبة 55 % مقارنة بالشهر المقابل من عام 2022، لتقترب حركة المسافرين إلى نحو 85 % من مستويات فبراير 2019 أي ما قبل الجائحة.