"هيئة السياحة" ضمن وفد "واحة الإعلام" المشارك باجتماع اختيار "دولة إكسبو 2030" بباريس

كشفت الهيئة السعودية للسياحة، عن مشاركتها ضمن الوفد السعودي في "واحة الإعلام" الذي تقيمه وزارة الإعلام في ساحة بافيلون فاندوم الفرنسية من اليوم الأحد 26 نوفمبر إلى 28 نوفمبر وهو يوم إعلان الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030.