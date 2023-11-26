"هيئة السياحة" ضمن وفد "واحة الإعلام" المشارك باجتماع اختيار "دولة إكسبو 2030" بباريس

كشفت الهيئة السعودية للسياحة، عن مشاركتها ضمن الوفد السعودي في "واحة الإعلام" الذي تقيمه وزارة الإعلام في ساحة بافيلون فاندوم الفرنسية من اليوم الأحد 26 نوفمبر إلى 28 نوفمبر وهو يوم إعلان الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030.
وتقدم "الهيئة السعودية للسياحة" المعلومات الثرية عن الوجهات السعودية الفريدة والتجارب الملهمة والمشاريع السياحية الكبرى، لإضافة لإبراز التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي ومواقع التراث الإنساني العالمي المعتمدة من اليونيسكو والحفاوة السعودية وكرم الضيافة الأصيل وتسليط الضوء على التسهيلات غير المسبوقة وسهولة الوصول ومستجدات استراتيجية الربط الجوي، وتطويع التقنيات المتطورة في سبيل تقديم تجارب سياحية سلسة وممتعة وآمنة.
يُذكر أن وزارة الإعلام تُقيم واحة متخصصة بالشراكة مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض من أجل إبراز جاهزية وقدرة السعودية على استضافة وإنجاح كل الفعاليات العالمية.