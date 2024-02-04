المنتدى السعودي للإعلام يناقش التوسعَ في تجربة "العلا" لاستضافة الأفلام العالمية

إيمانًا بالدور الذي يلعبه الإعلامُ كشريك أساسي وقوّة ناعمة للسياحة، يناقش المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة، التي تنطلق من 20 - 21 فبراير الجاري؛ دورَ الإعلام السعودي في تعزيز مكانة المحتوى السياحي للمملكة.
وتتناول جلسةُ "عدسة الوجهات.. السياحة لغة الإعلام العالمية"، التي تأتي ضمن أكثر من 30 جلسة ينظمها المنتدى؛ الدورَ الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في تغيير طريقة تخطيط الرحلات واختيار الوجهات السياحية.
وتستضيف الجلسةُ كلًّا من: عبدالرحمن الطريري رئيس قطاع الاتصال والعلاقات العامة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وعبدالله آل عياف القحطاني الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام؛ للحديث عمّا تحظى به المملكة من وجهات ومواقع فريدة تجعلها قبلةً لكبار المنتجين في العالم؛ لتصوير أفلامهم سواء القادمة من هوليوود أو بوليوود.
وفي القلب من تلك المواقع محافظة العلا، التي تعدُّ موطنًا لحضارات وتاريخ إنساني وطبيعي يعود لأكثر من 200 ألف عام، وتمتلك تجربةً في احتضان تصوير أفلام هوليودية؛ ومنها فيلم "قندهار".
وسيناقش الحضورُ دورَ الفن بشكل عام، والسينما على وجه الخصوص، في خلق الوجهات السياحية، وتوثيق الصورة الذهنية للدول والترويج السياحي لها، وتجربة السعودية في هذا الجانب.
يذكر أنّ المنتدى الذي تنظّمه هيئةُ الإذاعة والتلفزيون، سيشهد على هامشه إقامة معرض مستقبل الإعلام "فومكس"، الذي يعدُّ أكبرَ معرض إعلامي متخصّص في الشرق الأوسط، وفرصة للشغوفين في مجالات الإعلام؛ إذ سيشهد تنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة.