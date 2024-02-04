المنتدى السعودي للإعلام يناقش التوسعَ في تجربة "العلا" لاستضافة الأفلام العالمية

وتستضيف الجلسةُ كلًّا من: عبدالرحمن الطريري رئيس قطاع الاتصال والعلاقات العامة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وعبدالله آل عياف القحطاني الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام؛ للحديث عمّا تحظى به المملكة من وجهات ومواقع فريدة تجعلها قبلةً لكبار المنتجين في العالم؛ لتصوير أفلامهم سواء القادمة من هوليوود أو بوليوود.