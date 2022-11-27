مسؤولون بوكالات السياحة العالمية: استضافة الرياض لقمة مجلس السفر مكانة تستحقها السعودية

وذكر ناصر غيلان من شركة دوين للسياحة، أن القمة وضعت على أجندتها الأثر البيئي من خلال الاستثمارات المستدامة التي يبلغ مجموعها 35.3 تريليون دولار في عام 2022 ويشمل ذلك دراسة أنظمة التخلّص من النفايات، والبحث عن طرق إيجابية للاستفادة منها دون إحداث الضرر بالطبيعة يعد واحدا من أهم الأهداف الاستراتيجية للعالم في هذا التوقيت وخاصة مع انتهاء مؤتمر المناخ كوب 27 في مصر.