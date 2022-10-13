أزمة جديدة تواجه فنادق أوروبا بسبب الحرب الأوكرانية.. تعرف عليها

ويعتبر خشب البتوال المادة الخام الرئيسية لإنتاج الورق ورقائق الوقود الخشبية التي سيشملها الحظر، وتعتبر من السلع الأساسية الهامة جدًّا بالنسبة للاتحاد الأوروبي وخاصة للفنادق والشقق الفندقية، التي تعتمد بشكل كبير للغاية على ورق المناشف في دورات المياه، وتبلغ نسبة الخشب الروسي ما بين 10٪ و15٪ من الاستهلاك.