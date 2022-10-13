أزمة جديدة تواجه فنادق أوروبا بسبب الحرب الأوكرانية.. تعرف عليها

تواجه العديد من فنادق العالم -وخاصة الأوروبية- أزمة جديدة من تَبِعَات الحرب الروسية الأوكرانية؛ بسبب قرار روسي بحظر تصدير ورق خشب "البتوال" المخصص لصناعة رقائق ورق دورات المياه والخشب الرقيق، وقد تسبب القرار الروسي في ارتفاع قِيَم مناشف دورات المياه بعد القرار الروسي.
ويتكون خشب البتوال الروسي من ألياف قصيرة تجعل منتجات العناية الصحية أكثر نعومة.
وتشير تقديرات الصناعة إلى أنه نتيجة لذلك سيختفي ما يتراوح بين 800 ألف إلى 2.1 مليون طن متري من اللباب من السوق العالمي وخاصة الأوروبي.
وكانت روسيا قد حظرت تصدير خشب البتوال؛ ردًّا على العقوبات التي فرضتها ضدها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويعتبر خشب البتوال المادة الخام الرئيسية لإنتاج الورق ورقائق الوقود الخشبية التي سيشملها الحظر، وتعتبر من السلع الأساسية الهامة جدًّا بالنسبة للاتحاد الأوروبي وخاصة للفنادق والشقق الفندقية، التي تعتمد بشكل كبير للغاية على ورق المناشف في دورات المياه، وتبلغ نسبة الخشب الروسي ما بين 10٪ و15٪ من الاستهلاك.