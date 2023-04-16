عظماء وُلدوا في رمضان.. "سيدا شباب أهل الجنة" وعطرها وأحب الناس إلى رسول الله

ومن المواقف التي تدل على تواضع الحسين -رضي الله عنه- وعطفه على المساكين ما رُوي عنه أنه مرَّ في أحد الأيام راكبًا على مساكين يأكلون الخبز، فسلّم عليهم، فدعوه للطعام، فقرأ قول الله تعالى: {لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا}، ثم نزل فأكل معهم، ثم قال لهم (قد أجبتكم فأجيبوني)، فذهبوا معه إلى منزله حيث أطعمهم وكساهم.