الاكثر نمواً...45 سجلاً إلكترونياً جديداً كل 24 ساعة في المملكة

كشفت نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة السعودية عن إجمالي السجلات التجارية الخاصة بالتجارة الإلكترونية الصادرة في الربع الأول من 2023 حيث تخطى رقم 45 سجلاً يومياً ليصل إلى 4093 سجلاً خلال 3 شهور مقارنة بـ3499 سجلاً صدرت بالفترة ذاتها من عام 2022 وبنسبة بلغت 32% على أساس سنوي لتكون المملكة واحدة من أعلى 10 دول نمواً في هذا المجال.