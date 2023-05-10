الاكثر نمواً...45 سجلاً إلكترونياً جديداً كل 24 ساعة في المملكة

كشفت نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة السعودية عن إجمالي السجلات التجارية الخاصة بالتجارة الإلكترونية الصادرة في الربع الأول من 2023 حيث تخطى رقم 45 سجلاً يومياً ليصل إلى 4093 سجلاً خلال 3 شهور مقارنة بـ3499 سجلاً صدرت بالفترة ذاتها من عام 2022 وبنسبة بلغت 32% على أساس سنوي لتكون المملكة واحدة من أعلى 10 دول نمواً في هذا المجال.
وذكرت النشرة أن منطقة الرياض الأكثر إصداراً في السجلات الإلكترونية بواقع 13195 سجلاً تلتها مكة المكرمة بـ8605 سجلات والمنطقة الشرقية بـ5294 سجلاً والمدينة المنورة بـ1649سجلاً، والقصيم بـ1107 سجلات إلكترونية مصدرة.
وأشارت الوزارة إلى أن مجلس التجارة الإلكترونية التابع لها يعمل على دعم رواد الأعمال الراغبين في التحول من التجارة الاعتيادية إلى التجارة الإلكترونية حيث يهدف المجلس إلى تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وزيادة إسهاماتها في الاقتصاد السعودي وتحفيز أنشطتها وتطويرها.
وتضم المملكة أكثر من 126 ألف متجر إلكتروني مسجل كـ"معروف"، و35 ألفاً منها لديها سجلات تجارية ووثيقة عمل حر، وفقاً لبيانات رسمية كما تستحوذ على 45% من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط والعالم العربي.