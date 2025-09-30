المجلس العالمي للسفر: السعودية ترسخ مكانتها السياحية عالميًا بمشروعات وبنية تحتية متطورة تدعم رؤية 2030

وتُعد منطقة الشرق الأوسط من أسرع مناطق العالم نموًا في قطاع السياحة، حيث تتصدر السعودية هذا الحراك عبر خططها لتوسيع المطارات وتطوير الفنادق الفاخرة، إلى جانب إنشاء محطات متقدمة للرحلات البحرية. هذه الجهود تعكس ثقة طويلة الأمد في قدرة المملكة على أن تصبح مركزًا محوريًا يستقطب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، خصوصًا مع تنامي أعداد الحجاج والمعتمرين.