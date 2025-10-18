مفاجآت في تصنيف جوازات السفر العربية لعام 2025.. شاهد الترتيب

وعلى صعيد المنطقة العربية، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثامنة عالميًا والأولى عربيًا، إذ يتيح جوازها لحامله دخول 184 وجهة حول العالم دون تأشيرة مسبقة، وهو ما يعزز مكانتها كصاحبة أقوى جواز سفر عربي للعام السابع على التوالي. تلتها قطر في المرتبة 52 بإمكانية دخول 111 وجهة، ثم الكويت في المرتبة 55 بـ99 وجهة، والسعودية في المرتبة 57 بإمكانية دخول 90 وجهة.