مفاجآت في تصنيف جوازات السفر العربية لعام 2025.. شاهد الترتيب

كشف تقرير "هينلي وشركاؤه" الدولي لعام 2025 عن ترتيب جوازات السفر الأقوى والأضعف في العالم، حيث شهد التصنيف مفاجآت بارزة على الصعيدين العالمي والعربي، أبرزها خروج جواز السفر الأمريكي من قائمة أقوى عشرة جوازات في العالم للمرة الأولى منذ عشرين عامًا، في حين واصلت سنغافورة تصدّر الترتيب العالمي.
وأوضح التقرير أن جواز السفر الأمريكي تراجع من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثانية عشرة، متساويًا مع ماليزيا، إذ يتيح لحامله دخول 180 وجهة من أصل 227 دون تأشيرة مسبقة. ويعد هذا التراجع الأول من نوعه منذ عام 2014 حين كان الجواز الأمريكي يتصدر القائمة.
وتصدرت سنغافورة المرتبة الأولى عالميًا بإمكانية دخول 193 وجهة، تلتها كوريا الجنوبية بـ190 وجهة، ثم اليابان بـ189 وجهة، فيما تقاسمت ألمانيا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا، وسويسرا المركز الرابع بـ188 وجهة. كما جاءت المملكة المتحدة في المركز الثامن بـ184 وجهة، وكندا في المركز التاسع بـ183 وجهة.
ويعتمد مؤشر “هينلي وشركاؤه” (Henley & Partners) في تصنيفه على بيانات اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، ويقوم بتقييم كل جواز سفر بناءً على عدد الوجهات التي يمكن لحامله دخولها دون تأشيرة مسبقة أو من خلال تأشيرة عند الوصول أو تصريح إلكتروني. ويمنح الجواز درجة "1" عند الإعفاء من التأشيرة، و"0" عندما تتطلب الوجهة تأشيرة مسبقة.
وفي المقابل، يعتمد مؤشر “باسبورت إنديكس” (Passport Index) على البيانات الحكومية الرسمية ويستخدم منهجية تشمل "درجة التنقل"، ونسبة الدخول بدون تأشيرة، ومؤشر التنمية البشرية كعامل ترجيح في حال تساوي الدول.
وعلى صعيد المنطقة العربية، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثامنة عالميًا والأولى عربيًا، إذ يتيح جوازها لحامله دخول 184 وجهة حول العالم دون تأشيرة مسبقة، وهو ما يعزز مكانتها كصاحبة أقوى جواز سفر عربي للعام السابع على التوالي. تلتها قطر في المرتبة 52 بإمكانية دخول 111 وجهة، ثم الكويت في المرتبة 55 بـ99 وجهة، والسعودية في المرتبة 57 بإمكانية دخول 90 وجهة.
كما جاءت البحرين في المرتبة 59 بـ88 وجهة، وسلطنة عمان في المرتبة 60 بـ87 وجهة، تلتها المغرب في المرتبة 70، وتونس في المرتبة 75، بينما حلّت موريتانيا والجزائر وجزر القمر والأردن ومصر ولبنان في المراتب ما بين 85 و96 عالميًا.
أما في ذيل الترتيب العربي، فقد جاءت العراق في المرتبة 104 عالميًا بإمكانية دخول 29 وجهة فقط، تليها سوريا في المرتبة 105 بـ26 وجهة، لتبقى من بين أضعف جوازات السفر في العالم إلى جانب أفغانستان واليمن والصومال.
وأشار التقرير إلى أن أفغانستان ما زالت الأضعف عالميًا بإمكانية دخول 24 وجهة فقط دون تأشيرة مسبقة، تليها سوريا ثم العراق واليمن، في حين شملت قائمة أقوى عشرة جوازات سفر في العالم دولًا آسيوية وأوروبية فقط، دون أي حضور عربي ضمن المراتب العشر الأولى.
ويعكس التصنيف، بحسب محللين، التفاوت في قوة العلاقات الدبلوماسية ومستوى الانفتاح الاقتصادي والسياسي للدول، حيث يُعد جواز السفر أحد مؤشرات النفوذ العالمي والقدرة على التنقل. ومن المتوقع أن يشهد عام 2026 تغييرات جديدة مع توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين دول عربية وأوروبية تسهّل إجراءات السفر والإقامة القصيرة.