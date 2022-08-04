بالصور.. "سيدة الجزر" السعودية برودة في القمة ومرجان في الأعماق.. تعرّف عليها

تعد واحدة من أروع الجزر المرجانية الواقعة قبالة شاطئ محافظة جازان الجنوبية، والتي تبعد نحو 42 كيلومتراً عن ساحل مدينة جازان، ومن أكبر جزرها، جزيرة فرسان الكبيرة، والسقيد (فرسان الصغرى) وقماح، وغيرها من الجزر الخالية من السكان وتبلغ مساحتها 5,408 كم2
يمتد طول سواحلها على مسافة تبلغ 216 كم، وتعد جزيرة فرسان الكبرى أكبر جزر هذا الأرخبيل بين مجموعة من الجزر، ويعود تاريخ الآثار والحياة البشرية على هذه الجزيرة الساحرة إلى القرون الأولى قبل الميلاد، حيث تعاقبت على هذه الجزر البديعة، حضارات متتالية، من الرومان والعثمانيين والعرب.
وتتميز جزر فرسان المعروفة بسيدة الجزر أنها واحدة من أهم مواقع الغوص السعودية، وهو ما يمنح عشاق الغطس والغوص فرصة مشاهدة جمال المرجان والأسماك الملّونة.
ولمن لم يعرف "جزر فرسان" فإنها أرخبيل عبارة عن محمية بحرية تحتوي على أكثر من 230 نوعًا من الأسماك وأنواع من السلاحف النادرة، كالسلحفاة الخضراء والسلحفاة صقرية المنقار وعرائس البحر والدلافين، وبعض أنواع الحيتان وأسماك القرش والسمكة الببغائية "الحريد"، كما يمكن التنزه في غابة القندل وتزخر بأشجار القندل والشورى (المانجروف) وتتخللها الممرات والخلجان المائية وقرية القصار الأثرية عن مدينة فرسان حوالي خمسة كيلومترات، ويعود تاريخها إلى ما يقارب الـ 3000 سنة وفقاً للكتابات والنقوش الأثرية التي تم العثور عليها، بالإضافة إلى القلعة العثمانية تعد أحد رموز الجزيرة بموقعها الاستراتيجي المطل على عموم الجزيرة.
وتتميز شواطئ فرسان باللون الفيروزي بسبب النباتات المائية، وهو مثالي للسباحة والترفيه والاستمتاع بحمام شمس وسط الطبيعة الخلابة، كما تطل عليها جبال جازان وعسير، والتي تتميز في هذه الأوقات بالبرودة، حيث تصل درجات الحرارة إلى ما دون 15 درجة مئوية.