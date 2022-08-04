بالصور.. "سيدة الجزر" السعودية برودة في القمة ومرجان في الأعماق.. تعرّف عليها

ولمن لم يعرف "جزر فرسان" فإنها أرخبيل عبارة عن محمية بحرية تحتوي على أكثر من 230 نوعًا من الأسماك وأنواع من السلاحف النادرة، كالسلحفاة الخضراء والسلحفاة صقرية المنقار وعرائس البحر والدلافين، وبعض أنواع الحيتان وأسماك القرش والسمكة الببغائية "الحريد"، كما يمكن التنزه في غابة القندل وتزخر بأشجار القندل والشورى (المانجروف) وتتخللها الممرات والخلجان المائية وقرية القصار الأثرية عن مدينة فرسان حوالي خمسة كيلومترات، ويعود تاريخها إلى ما يقارب الـ 3000 سنة وفقاً للكتابات والنقوش الأثرية التي تم العثور عليها، بالإضافة إلى القلعة العثمانية تعد أحد رموز الجزيرة بموقعها الاستراتيجي المطل على عموم الجزيرة.