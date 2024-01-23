"الدباغ": نسابق الزمن للوصول إلى 22 ألف غرفة فندقية في عسير عام 2030

وشهد اليوم الأول من الملتقى جلسة حوارية بعنوان "عسير تسابق المستقبل"؛ لمناقشة دور عسير كوجهة سياحية مستدامة في المنظومة السياحية في المملكة، والنجاحات السياحية التي حققتها حتى الآن، ومن أبرزها موسم صيف 2023، وتوضيح الخطط والتوجهات المستقبلية لعام 2024، ومواصلة السعي إلى تطوير قطاع السياحة في عسير كجزء رئيسي من رؤية السعودية 2030.