"الدباغ": نسابق الزمن للوصول إلى 22 ألف غرفة فندقية في عسير عام 2030

أكد هاشم الدباغ الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة عسير، أن المنطقة تشهد تطورًا هائلًا ومتسارعًا، وخلال السنوات القليلة سيتغير الوجه السياحي لعسير مع افتتاح المراحل الأولى لمشروع السودة والوادي والمطار والمحمية.
وأوضح "الدباغ" أن عسير تمتلك الآن 12 ألف غرفة فندقية بمختلف درجاتها من خمس نجوم وأربع وثلاث نجوم والشقق الفندقية.. ومع الدفع بالمشروعات الكبرى ستمتلك المنطقة في عام الرؤية المباركة 2030 أكثر من 22 ألف غرفة فندقية تلبي احتياجات المنطقة والسياح والمواطنين
وعن المشاركة في ملتقى السياحة السعودي في نسخته الثانية؛ أشار "الدباغ" إلى الحضور والمشاركة في الملتقى بشراكة استراتيجية تهدف إلى إطلاع الجمهور والمتخصصين على أحدث الإنجازات السياحية ومساهمتها في نمو وازدهار القطاع السياحي، بالإضافة إلى إبراز مقومات المنطقة السياحية والطبيعية والثقافية.
ويتضمن جناح منطقة عسير عروضًا تراثية ولوحات فولكلورية والمنتجات الشهيرة، بالإضافة إلى نماذج حية من التراث العسيري النابض بالحياة.
وشهد اليوم الأول من الملتقى جلسة حوارية بعنوان "عسير تسابق المستقبل"؛ لمناقشة دور عسير كوجهة سياحية مستدامة في المنظومة السياحية في المملكة، والنجاحات السياحية التي حققتها حتى الآن، ومن أبرزها موسم صيف 2023، وتوضيح الخطط والتوجهات المستقبلية لعام 2024، ومواصلة السعي إلى تطوير قطاع السياحة في عسير كجزء رئيسي من رؤية السعودية 2030.