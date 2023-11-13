أين يتوجه السعوديون في إجازة الفصل الدراسي الأول 2023.. مصر ودبي تتصدران الحجوزات

تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول يوم الخميس المقبل، وتستمر لمدة 9 أيام، تبدأ من يوم الجمعة 17 نوفمبر، وتنتهي يوم السبت 25 نوفمبر 2023.
وكشف العديد من مسؤولي وكالات السفر والسياحة عن الوجهات التي ينطلق إليها السعوديون في إجازة الفصل الدراسي الأول التي تبدأ خلال أيام، حيث كشف المسؤولون عن ارتفاع طلبات الحجز للسفر للخارج، بالإضافة إلى الذهاب للعمرة، مع توقعات بأن يتجاوز عدد السعوديين المسافرين إلى خارج السعودية في إجازة الفصل الدراسي الأول نصف مليون شخص.
وبيّن مدير عام نادي المسافر عبدالرزاق الزهراني عن تصدُّر القاهرة ودبي طلبات الحجز الخارجية، وأنها استأثرت بالنسبة الأكبر من السعوديين، موضحًا أسباب التوجه إلى المدينتين من عروض الأسعار والقرب الجغرافي وتوافر حجوزات الطيران اليومية، فيما حضرت شرم الشيخ والبحرين في قائمة طلبات المسافرين، وانخفضت طلبات الحجز على المغرب بشكل مؤقت.
في غضون ذلك، لفت مدير فرع التخصصي بالشركة العربية للمسافرين بشير عرنوس إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران أثناء فترة الإجازة بسبب ارتفاع الطلب، مشيرًا إلى وجود طلبات مرتفعة للسفر إلى العديد من وجهات وسط آسيا المفتوحة حاليًا أمام السعوديين وانخفاض الطلب على أوروبا؛ إذ تتنافس خطوط الطيران بأسعار ترويجية لاستغلال هذه الفترة.
من ناحيته، أشار مدير عام شركة الفارس الدولي بجدة محيي الدين حمودة إلى وجود ما يقرب من مئات الرحلات الجوية بين الإمارات والسعودية في الأسبوع، وهو ما يدعم فرصة الوجهات الإماراتية، وعلى رأسها دبي، مع عدم استبعاد القاهرة والمغرب والبحرين.
يُذكر أن وزارة التعليم أعلنت مواعيد الإجازات الرسمية على مدار العام الدراسي؛ وهي كالتالي:
الإجازة الثالثة وهي نهاية الفصل الدراسي الأول، وتستمر لمدة 9 أيام، تبدأ من يوم الأحد 17 نوفمبر وتنتهي يوم السبت 25 نوفمبر 2023.
الإجازة الرابعة: نهاية أسبوع مطولة، وتستمر لمدة 3 أيام، تبدأ من يوم الخميس 15 ديسمبر وتنتهي يوم السبت 17 ديسمبر 2023.
الإجازة الخامسة: منتصف الفصل الدراسي الثاني، وتستمر لمدة 9 أيام، تبدأ من يوم الأحد 5 يناير وتنتهي يوم السبت 13 يناير 2024.
الإجازة السادسة: نهاية أسبوع مطولة، وتستمر لمدة 3 أيام، تبدأ من يوم الخميس 26 يناير وتنتهي يوم السبت 28 يناير 2024.
الإجازة السابعة: يوم التأسيس، وتستمر لمدة يوم واحد، يوم الثلاثاء 22 فبراير 2024.
الإجازة الثامنة: نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتستمر لمدة 9 أيام، تبدأ من يوم الأحد 23 فبراير وتنتهي يوم السبت 2 مارس 2024.
الإجازة التاسعة: عيد الفطر، وتستمر لمدة 17 يومًا، تبدأ من يوم الاثنين 29 مارس وتنتهي يوم السبت 14 أبريل 2024.
الإجازة العاشرة: نهاية أسبوع مطولة، وتستمر لمدة 3 أيام، تبدأ من يوم الخميس 2 مايو وتنتهي يوم السبت 4 مايو 2024.