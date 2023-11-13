أين يتوجه السعوديون في إجازة الفصل الدراسي الأول 2023.. مصر ودبي تتصدران الحجوزات

وكشف العديد من مسؤولي وكالات السفر والسياحة عن الوجهات التي ينطلق إليها السعوديون في إجازة الفصل الدراسي الأول التي تبدأ خلال أيام، حيث كشف المسؤولون عن ارتفاع طلبات الحجز للسفر للخارج، بالإضافة إلى الذهاب للعمرة، مع توقعات بأن يتجاوز عدد السعوديين المسافرين إلى خارج السعودية في إجازة الفصل الدراسي الأول نصف مليون شخص.