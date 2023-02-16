انطلاق ماراثون "درب العلا" بمشاركة ألف متسابق وسط المعالم الأثرية

ينطلق سباق درب العلا يومي الخميس 23 والجمعة 24 فبراير؛ حيث سيتسنى للمتسابقين فرصة خوض المنافسات وسط المناظر الطبيعية والمعالم الأثرية والسياحية المذهلة في محافظة العلا.
وتستقطب الفعالية أكثر من ألف من المتسابقين الذين سيتنافسون في ست فئات مختلفة، بما يشمل سباق ألترا ماراثون لمسافة 100 كم، وسباق الماراثون لمسافة 50 كم، وسباق نصف ماراثون لمسافة 20 كم، وسباق الجري الممتع لمسافة 10 كم، بالإضافة إلى سباق مخصص للأطفال لمسافة 1.4 كم.
وتتيح المسارات المخصصة للمشاركين الاستمتاع بالتصميم الفني لقاعة مرايا، وهي أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم، ومشاهدة أعجوبة جبل الفيل الشهير الذي شكلته عوامل النحت الطبيعية، وموقع الحِجر الأثري المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
ويندرج سباق درب العلا في إطار فعاليات الرياضات المتنوعة التي يشهدها تقويم أحداث وفعاليات لحظات العلا، بما يشمل منافسات القدرة والتحمل للخيول وركوب الدراجات الهوائية وسباقات الهجن.
وتعليقًا على هذا الموضوع قال فيليب جونز، رئيس قطاع السياحة بالهيئة الملكية لمحافظة العُلا: "يوفر سباق درب العلا الوسيلة الأمثل لاستكشاف روعة العلا. وتستضيف الفعالية مجموعة من السباقات التي تناسب الجميع من مختلف الأعمار والقدرات، وتوفر الفرصة لممارسة النشاطات البدنية والاستمتاع بالمناظر الطبيعية المذهلة؛ ما يمنح المشاركين تجربة لا تُنسى".
كما تشهد الفعالية في عطلة نهاية الأسبوع إقامة حفل ترحيب وفعاليات ما بعد السباق في مسرح بلدة العلا القديمة.
ويتيح مسار شرعان الممتدّ لمسافة 100 كيلومتر للمتسابقين فرصة الجري للمرة الأولى في محمية شرعان الطبيعية والاستمتاع بطبيعتها الخلابة، بينما يمتدّ مسار وادي عشار لمسافة 50 كيلومترًا وسط المناظر الطبيعية المميزة في المنطقة. ويرحب السباقان بالمشاركين من سن 18 عامًا فما فوق.
كما يمتدّ مسار جبل الفيل لمسافة 20 كلم، ويبدأ من الجبل مرورًا بالمزارع والطرق الصحراوية والممرات الجبلية، ويرحب بالمتسابقين من سن 16 عامًا فما فوق.
ويستقبل مسار واحة العلا الممتد لمسافة 10 كلم المتسابقين في سن 12 عامًا فما فوق؛ حيث تقع نقطتا البداية والنهاية في قلب بلدة العلا القديمة؛ ما يوفر تجربة حافلة بالروعة مرورًا بالمناظر الطبيعية للمزارع في واحة العلا.
ويقام سباق غروب الشمس، فعالية ما قبل السباق الممتدة لمسافة 2 كلم، يوم الخميس 23 فبراير، وسط أجواءَ هادئة أثناء غروب الشمس خلف آفاق العلا المذهلة.
ويستضيف درب العلا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا؛ حيث يستمتعون بسباقٍ مخصص للتوعية بالنمر العربي لمسافة 1.4 كيلومتر في بلدة العلا القديمة.