انطلاق ماراثون "درب العلا" بمشاركة ألف متسابق وسط المعالم الأثرية

كما تشهد الفعالية في عطلة نهاية الأسبوع إقامة حفل ترحيب وفعاليات ما بعد السباق في مسرح بلدة العلا القديمة.

ويتيح مسار شرعان الممتدّ لمسافة 100 كيلومتر للمتسابقين فرصة الجري للمرة الأولى في محمية شرعان الطبيعية والاستمتاع بطبيعتها الخلابة، بينما يمتدّ مسار وادي عشار لمسافة 50 كيلومترًا وسط المناظر الطبيعية المميزة في المنطقة. ويرحب السباقان بالمشاركين من سن 18 عامًا فما فوق.