بالصور.. جناح مصر يحصد الألقاب في أول أيام "معرض الرياض للسفر"

ولفت الشربيني إلى أن في أول يوم للمشاركة المصرية لاحظنا أن هناك إقبالاً شديدًا على المنتج السياحي المصري، ليس من الأفراد بل من الشركات، ولا سيما شركات السياحة الكبرى بالرياض، وهو ما يستدعي أن يتم التواصل المستمر مع كبار الوكالات ومعدي البرامج السياحية السعودية.