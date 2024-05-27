بالصور.. جناح مصر يحصد الألقاب في أول أيام "معرض الرياض للسفر"

شاركت الهيئة العامة للتنشيط السياحي المصرية في معرض الرياض للسفر والذي انطلقت فعاليّاته اليوم وتستمر حتى 29 مايو الحالي.
ولم يكن الجناح المصري عاديًا بل كان مثيرًا للغاية بشاشاته الكبيرة ومساحته التي تعد أكبر مساحة للدول المشاركة متخطية 100 متر مربع، بالإضافة إلى استخدام الأدوات المصرية التراثية مثل "التنورة" التي شاهدها رواد المعرض لأول مرة بالإضافة إلى إعلان الجناح لضيوف المعرض لتناول العشاء الذي يضم الأكلات المصرية الشعبية اللذيذة والشهيرة عالميًا والمشروبات المصرية.
من جهة أخرى، أكد الدكتور محمد الشربيني مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المشاركة في المعارض العربية هي إحدى أهم استراتيجيات السياحة المصرية حيث تعد السياحة العربية واحدة من أهم روافد السياحة المصرية بشكل عام.
وعن السوق السعودي، قال الشربيني إن المملكة تعد أهم ثالث سوق مصدر للسياح إلى مصر، وقاربت أعداد الأشقاء السعوديين الذين قدموا إلى مصر في عام 2023 على مليون سائح.
وأوضح "الشربيني" أن السياحة المصرية تتميز حاليًا بالوجهات الجديدة، مثل الساحل الشمالي والعلمين وغيرها، بالإضافة إلى النقلة الحضارية في وسائل النقل والمطارات، وأيضًا بدء تشغيل خطوط طيران مباشرة من المدن السعودية إلى الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة.
ولفت الشربيني إلى أن في أول يوم للمشاركة المصرية لاحظنا أن هناك إقبالاً شديدًا على المنتج السياحي المصري، ليس من الأفراد بل من الشركات، ولا سيما شركات السياحة الكبرى بالرياض، وهو ما يستدعي أن يتم التواصل المستمر مع كبار الوكالات ومعدي البرامج السياحية السعودية.
وشهد جناح مصر إقبالاً هائلاً من ضيوف المعرض في أول يوم من أيامه الثلاثة ومن المتوقع أن يتم خلال المعرض العديد من الاجتماعات الثنائية المثمرة مع الجهات الحكومية السعودية والهيئات والشركات من المنطقة والعالم.
ومن أمام الجناح المصري، قال المواطن نايف الحربي، إنه يشعر بالسعادة والفخر نظير المنجزات والخطوات الإيجابية التى سمع عنها في مصر، مبينًا أنه قرر أن يزور مصر في صيف 2024 مع عائلته في الساحل الشمالي.
بينما قالت عبير القحطاني، معلمة سعودية: "أقف بإعجاب أمام الجناح المصري، فهو مصمم بشكل جديد ورائع، وتمنيت أن أجد عروضًا لصيف 2024".
وليد العلي من الإمارات حضر إلى المعرض بدعوة خاصة، يشير إلى أن مصر استطاعت في أول ليلة حصد كل الأوراق من جميع الدول المشاركة من حيث روعة الجناح والتنورة وتوزيع الحلوى المصرية.
ويعود مسؤول الجناح المصري الدكتور محمد الشربيني موضحًا أن السياحة المصرية تشهد نموًا متسارعًا، مضيفًا: نتطلع بتفاؤل لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية بالمستقبل وخصوصًا في عام 2024 حيث نجحنا من خلال أول يوم بالرياض أن نثبت أن السياحة المصرية هي الأفضل.
وأضاف الشربيني أن "الهيئة تبذل مزيدًا من الجهود لتمكين شركائها والتعاون معهم لتعزيز مكانة مصر السياحية في المنطقة، ومشاركتنا في الرياض ستُسهم في تحقيق مستهدفات القطاع السياحي، والترحيب بالمزيد من السياح الأشقاء السعوديين للاستمتاع بالوجهات الفريدة والثقافة الأصيلة والحفاوة المصرية".