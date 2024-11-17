مغارات "صحراء حسمى".. دفء مستدام في أحضان طبيعة "تبوك"

إلى جانب وجود العديد من المغارات ذات الدفء المستدام على مدار العام؛ نظرًا لما تمتاز به من خصائص بيئية تختلف عن المحيط الخارجي لها، كاستقرار درجة الحرارة في داخلها؛ ما يجعلها مهوى لمحبي الرحلات والمغامرات؛ بسبب ما تقدمه من تجارب فريدة ومثيرة، لاسيما مع دخول فصل الشتاء.