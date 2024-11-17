مغارات "صحراء حسمى".. دفء مستدام في أحضان طبيعة "تبوك"

تنفرد "صحراء حسمى" شمالي غرب المملكة، وصولًا إلى جدة غرب مدينة تبوك، بتكوينات صخرية وجيولوجية ذات طبيعة ومناظر خلابة.
إلى جانب وجود العديد من المغارات ذات الدفء المستدام على مدار العام؛ نظرًا لما تمتاز به من خصائص بيئية تختلف عن المحيط الخارجي لها، كاستقرار درجة الحرارة في داخلها؛ ما يجعلها مهوى لمحبي الرحلات والمغامرات؛ بسبب ما تقدمه من تجارب فريدة ومثيرة، لاسيما مع دخول فصل الشتاء.
وتُعرف "صحراء حسمى" بمكوناتها الصخرية الفريدة، التي أسهمت عوامل التعرية في صنعها على مرّ السنين، وتشكّلت على إثرها العديد من الأودية والجبال والغراميل والمداخيل والمغارات، لتصبح كالمتحف المفتوح أينما اتجه السائح فيها وجد ما يثير دهشته بفضل ما تضمه من تنوع كبير في معالمها الطبيعية والبيئية.