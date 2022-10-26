"الشهراني": فنادقنا السعودية تحصد الجوائز العالمية لـ"إدارتها وإطلالتها"

أعلنت جوائز السفر العالمي عن فوز السعودية بثاني أكبر حصاد للفائزين في عام 2022، وهو ما تحقق لأول مرة، وكان قطاع الفنادق الأكثر حصولاً على الجوائز، يليه وكالات السفر، ثم شركات الطيران.
وأكد مدير العمليات والتشغيل بفندق ساعة مكة فيرمونت بالعاصمة المقدسة سالم الشهراني، أن المملكة أصبحت واحدة من أشهر الوجهات السياحية في المنطقة والعالم، مضيفاً أن جميع العاملين في القطاع فخورون بهذا التتويج الرائع، ويأتي ذلك من طموحنا بأن نعكس أصالة الضيافة السعودية".
وشدد "الشهراني" على أنه: "دائماً ما نحرص على تطوير الإمكانات البشرية لمواكبة كل ما هو جديد في قطاع السياحة والضيافة، وتحقيق رؤية المملكة، ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات في المستقبل".
يذكر أن فندق ساعة مكة فيرمونت حصد العديد من الجوائز في السفر العالمي، ومؤخراً جائزة الفخامة العالمية، والذي يعد أيقونة العاصمة المقدسة لزوار بيت الله الحرام؛ لما يتميز به من موقع إستراتيجي من حيث إطلالته وعدد الغرف الذي يتخطى 1650 غرفة، حيث يبعد خطوات معدودة عن المسجد الحرام ولما يتضمنه من تصاميم داخلية تحاكي الهندسة المعمارية الإسلامية الجميلة وإطلالاته البانورامية الخلابة على الحرم المكي الشريف والكعبة المشرفة.