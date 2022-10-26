"الشهراني": فنادقنا السعودية تحصد الجوائز العالمية لـ"إدارتها وإطلالتها"

يذكر أن فندق ساعة مكة فيرمونت حصد العديد من الجوائز في السفر العالمي، ومؤخراً جائزة الفخامة العالمية، والذي يعد أيقونة العاصمة المقدسة لزوار بيت الله الحرام؛ لما يتميز به من موقع إستراتيجي من حيث إطلالته وعدد الغرف الذي يتخطى 1650 غرفة، حيث يبعد خطوات معدودة عن المسجد الحرام ولما يتضمنه من تصاميم داخلية تحاكي الهندسة المعمارية الإسلامية الجميلة وإطلالاته البانورامية الخلابة على الحرم المكي الشريف والكعبة المشرفة.