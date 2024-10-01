"عبقرية الاختيار".. 7 وجهات سياحية مذهلة  "تصدرت المشهد" في صيف السعودية 2024

عقب إعلان منظمة الأمم المتحدة للسياحة عن تصدّر المملكة دول مجموعة العشرين في معدل النمو السياحى وأعداد الزوار الدوليين ذلك بعد تقديم العديد من التسهيلات للزاور من الخارج، وزيادة الطاقة الفندقية والبرامج السياحية العالمية، ومنها برنامج صيف السعودية الذي انتهت فعالياته بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
والمملكة التي تملك مساحات جغرافية كبيرة تمتد من البحر الأحمر غربا إلى الخليج العربي شرقا، ومن الحدود الأردنية العراقية شمالا حتى الحدود من اليمن في الجنوب تملك وجهات سياحية متنوعة مثل البحرية والطبيعية والثقافية والتراثية وغيرها.
وفي برنامج صيف السعودية جاءت عبقرية الاختيار إلى 7 وجهات مختلفة ومتنوعة وهي:
الرياض
واحدة من أكبر المدن العربية والخليجية تتمتع بميزات سياحية لا مثيل لها ونمو معماري متزايد وإمكانيات غنية بالتراث والثقافة والسياحة والتسوق، بالإضافة إلى الدرعية التاريخية إحدى مدن التراث العالمي التي تحوي كل ما يبحث عنه من تاريخ المملكة في أبنيتها وقصورها.
العلا
تضم مجموعة من المواقع الأثرية البارزة والمعالم السياحية المميزة، وتعد أكبر متحف حي في العالم؛ لما تحويه من آثار ومدافن ومنحوتات وتشكيلات صخرية، وفيها منطقة "الحِجْر" النبطية القديمة التي سجلت بوصفها أول موقع تراث عالمي لليونسكو في المملكة.
البحر الأحمر
أحدث ضيف ينضم إلى برنامج صيف السعودية لأول مرة، وتعد شواطئ البحر الأحمر شواطئ بكرا، مع تميزها بالشعب المرجانية الرائعة والرياضات البحرية والغوص ومتابعة الحياة البحرية وغيرها من الفعاليات الجديدة.
جدة العروس
مدينة جدة هي إحدى أهم المدن العتيقة في المملكة وتسمى بعروس البحر الأحمر، وتتميز بالتراث الثقافي المبهر؛ مثل الأسواق القديمة والمباني التقليدية ونافورة الملك فهد الشهيرة.
طبيعة عسير
تملك أعلى قمم الجبال والمصايف الباردة، وعاصمتها مدينة أبها التى بها ممشى الضباب ومنتزه السودة وشلال الدهناء وهو من أبرز المعالم الطبيعية وأفضل أماكن السياحة في عسير، فهو من الشلالات النادرة شبه الدائمة في المملكة.
الباحة
تملك عدة غابات مورقة، والوديان المتعرجة، تقع المدينة على ارتفاع 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، وتتمتع بدرجات حرارة معتدلة، ومن أهم معالمها "جبال شدا"، فضلا عن الكهوف المذهلة فيها، وزيارة غابة رغدان المثيرة.
الطائف
هي عاصمة الورود وعروس المصايف، وتتميز بمناخ معتدل وطبيعة خلابة، فضلا عن موقعها المتميز في وسط المملكة بالقرب من العاصمة المقدسة مكة المكرمة ومدينة جدة، وتملك الطائف حدائق الفاكهة ومزارع الورود والطبيعة الجبلية الساحرة.