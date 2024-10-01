"عبقرية الاختيار".. 7 وجهات سياحية مذهلة  "تصدرت المشهد" في صيف السعودية 2024

عقب إعلان منظمة الأمم المتحدة للسياحة عن تصدّر المملكة دول مجموعة العشرين في معدل النمو السياحى وأعداد الزوار الدوليين ذلك بعد تقديم العديد من التسهيلات للزاور من الخارج، وزيادة الطاقة الفندقية والبرامج السياحية العالمية، ومنها برنامج صيف السعودية الذي انتهت فعالياته بنهاية شهر سبتمبر الماضي.