بعد عودة الرحلات المباشرة.. 550 ريال رسوم تأشيرة الدخول إلى سوريا للمواطنين السعوديين

وأوضحت الوزارة أن القرار دخل حيّز التنفيذ فورًا، مع اعتماد تقسيم للدول إلى فئات مختلفة. وشملت فئة الرسوم الموحدة البالغة 150 دولارًا الدول التالية: السعودية، مصر، قطر، الكويت، سلطنة عُمان، وتركيا. أما مواطنو الإمارات والعراق، فقد فُرضت عليهم رسوم بقيمة 250 دولارًا، بينما اقتصرت على 40 دولارًا للزائرين من المغرب، الجزائر، السودان، واليمن.