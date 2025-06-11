بعد عودة الرحلات المباشرة.. 550 ريال رسوم تأشيرة الدخول إلى سوريا للمواطنين السعوديين

دشّن “طيران ناس” أولى رحلاته المباشرة من السعودية إلى سوريا قبل يوم عيد الأضحى الماضي، ليصبح أول ناقل سعودي يستأنف السفر إلى مطار دمشق الدولي منذ أكثر من 12 عامًا، في خطوة حظيت بترحيب واسع عكست تنامي العلاقات الثنائية وتزايد حركة السفر بين البلدين.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية السورية تحديث رسوم تأشيرات الدخول إلى الأراضي السورية، بما يتوافق مع ما وصفته بـ"سياسة تنظيم الدخول" وفقًا للمعايير الدبلوماسية والعلاقات مع الدول المختلفة.
وبحسب القرار الرسمي، تم تحديد قيمة تأشيرة الدخول للمواطنين السعوديين بـ150 دولارًا أمريكيًا (حوالي 550 ريالًا سعوديًا)، تُدفع نقدًا عند الوصول أو إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية.
وأوضحت الوزارة أن القرار دخل حيّز التنفيذ فورًا، مع اعتماد تقسيم للدول إلى فئات مختلفة. وشملت فئة الرسوم الموحدة البالغة 150 دولارًا الدول التالية: السعودية، مصر، قطر، الكويت، سلطنة عُمان، وتركيا. أما مواطنو الإمارات والعراق، فقد فُرضت عليهم رسوم بقيمة 250 دولارًا، بينما اقتصرت على 40 دولارًا للزائرين من المغرب، الجزائر، السودان، واليمن.
في المقابل، أعفت السلطات السورية عددًا من الجنسيات من دفع أي رسوم، وسمحت لهم بالإقامة لمدة تصل إلى ستة أشهر، وهم مواطنو: لبنان، الأردن، موريتانيا، وماليزيا، وذلك في إطار مساعي دمشق لتعزيز التواصل الإقليمي وتنشيط السياحة.
أما بالنسبة للجنسيات غير العربية، فتفاوتت الرسوم بشكل كبير، إذ بلغت 40 دولارًا لمواطني الصين، و125 دولارًا للقادمين من دول الاتحاد الأوروبي، و150 دولارًا لكندا، بينما ارتفعت إلى 250 دولارًا لأستراليا ونيوزيلندا، وسجّلت الحد الأعلى عند 300 دولار للزوار الأمريكيين.
كما أشار القرار إلى أن معظم التأشيرات تُمنح لمدة ثلاثة أشهر بدخول لمرة واحدة، مع إمكانية إصدار تأشيرات متعددة لبعض الدول، مع شرط دفع الرسوم بالدولار الأمريكي نقدًا أو عبر نظام التأشيرات الإلكتروني المعتمد.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تحركات سورية متسارعة لتحديث البنية السياحية وتسهيل إجراءات الدخول، بعد انفتاح تدريجي مع عدد من الدول العربية، وتوسع الرحلات الجوية المباشرة مجددًا.