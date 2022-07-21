بسبب طبيعة السعوديين وكرم ضيافتهم.. سيّاح يتغزّلون في المملكة وأهلها بعد زيارتهم

وتغنّي السائح بيتر بكرم الضيافة، واستقباله بحفاوة من سعوديين دون سابق ‏معرفة، وهو ما يفتقده في الغرب على حد قوله، وضرب مثلاً أن أحد المواطنين شاهده من الطابق العلوي، فنزل ‏إليه، واستضافه بمنزله وسمح له بالتجول فيه، كما قدم له الشاي دون مقابل وهو ما اعتبره "بيتر" ‏نوعًا من الخيال، لا يمكن رؤيته سوى في المملكة أو في الشرق ‏الأوسط بشكل عام.‏