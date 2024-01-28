"السياحة" تضبط 4 فنادق في العاصمة المقدسة تزاول النشاط بعد إغلاقها

وشددت الوزارة على ضرورة التزام مرافق الضيافة بنظام السياحة ولوائحه، والحصول على الرخص اللازمة للتشغيل، لافتة إلى أن اللوائح والمعايير التي أقرتها تنص على وجوب تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، وبناء عليها تتضمن أحكامًا واشتراطات تحقق الارتقاء بالخدمات المقدمة، وترفع من مستوى جودتها، وتضمن سلامة الزوار والسياح؛ ما ينعكس إيجابًا في تطوير القطاع، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.. مفيدة في هذا الصدد بأنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة على المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بإصدار التراخيص اللازمة.