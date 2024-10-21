تقرير: "جدة" وجهة سياحية تجني فوائد كبيرة من الذكاء الاصطناعي

يُعدّ هذا التقرير الجزء الثاني من سلسلة مكونة من ثلاثة أجزاء بعنوان "ثورة الذكاء الاصطناعي في تطوير السياحة". وسيتناول الجزء الثالث من السلسلة، الذي سيُنشر قريباً، استخدام الذكاء الاصطناعي لصالح الجهات المعنية الفاعلة في القطاع الخاص، مثل الفنادق ووكالات السفر وشركات تنظيم الرحلات وغيرها، مع النظر في تطبيقاته لتخفيض التكاليف، والتسعير، والتسويق، وغيرها المزيد.