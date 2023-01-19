وجهتان سعوديتان ضمن افضل أماكن السفر بالشرق الأوسط .. تعرف عليهما

وتصدرت مدينة دبي القائمة ثم مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الغردقة كأفضل المقاصد السياحية في الشرق الأوسط من بين أفضل 10 مقاصد، وجاءت القاهرة في الترتيب الثالث، فيما احتلت مدينة القدس بفلسطين الترتيب الأخير، وضمت القائمة كلًا من قطر والبحرين وعمان، والأردن.