وجهتان سعوديتان ضمن افضل أماكن السفر بالشرق الأوسط .. تعرف عليهما

كشف موقع " تريب أدفايزر" عن اختيارات المسافرين لأهم أماكن السفر في 2023 في منطقة الشرق الأوسط وهو أكبر منصة للسفر في العالم حيث شهدت القائمة مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويجري اختيار الجهات بطريقة فريدة حيث يقوم ملايين المسافرين من جميع أنحاء العالم بتقديم تقييماتهم و آرائهم باستقلالية تامة حول مختلف الوجهات والأنشطة والتجارب التي تقدمها
كما تغطي جميع مراجعات المسافرين وتصنيفاتهم القيمة لأي وجهة مستقلة خلال فترة 12 شهراً، وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر 2021 وحتى 31 أكتوبر 2022.
وتصدرت مدينة دبي القائمة ثم مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الغردقة كأفضل المقاصد السياحية في الشرق الأوسط من بين أفضل 10 مقاصد، وجاءت القاهرة في الترتيب الثالث، فيما احتلت مدينة القدس بفلسطين الترتيب الأخير، وضمت القائمة كلًا من قطر والبحرين وعمان، والأردن.