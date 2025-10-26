السعودية الشريك الرئيسي لمعرض لندن السياحي.. والجناح الأخضر الأكبر في تاريخ مشاركاتها

ويُعدّ المعرض من أهم الملتقيات العالمية المتخصصة في قطاع السياحة والسفر، إذ يجمع صنّاع القرار والمستثمرين والخبراء من أكثر من 180 دولة، بمشاركة 4,047 عارضًا من مختلف القارات، وعقد 34,074 اجتماعًا مجدولًا مسبقًا، فيما يتجاوز عدد الحضور 46,000 زائر متخصص، ما يجعله أحد أبرز الفعاليات التي ترسم ملامح مستقبل السياحة العالمية.