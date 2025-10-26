السعودية الشريك الرئيسي لمعرض لندن السياحي.. والجناح الأخضر الأكبر في تاريخ مشاركاتها

تستعد المملكة العربية السعودية لتقديم حضور استثنائي في معرض سوق السفر العالمي بلندن 2025 (WTM London)، بصفتها الشريك الرئيسي لهذا الحدث الدولي الأبرز في صناعة السياحة، والذي يُقام خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 في العاصمة البريطانية لندن.
ويُعدّ المعرض من أهم الملتقيات العالمية المتخصصة في قطاع السياحة والسفر، إذ يجمع صنّاع القرار والمستثمرين والخبراء من أكثر من 180 دولة، بمشاركة 4,047 عارضًا من مختلف القارات، وعقد 34,074 اجتماعًا مجدولًا مسبقًا، فيما يتجاوز عدد الحضور 46,000 زائر متخصص، ما يجعله أحد أبرز الفعاليات التي ترسم ملامح مستقبل السياحة العالمية.
ويحمل الجناح السعودي شعار "السعودية.. وجهة المستقبل"، ويُعد الأكبر في تاريخ مشاركات المملكة بالمعارض الدولية، إذ يضم أكثر من 40 وجهة ومؤسسة سياحية وطنية تمثل منظومة السياحة السعودية، بما في ذلك شركات الطيران، والمشغلين، والفنادق، والمشاريع الكبرى مثل العلا، والبحر الأحمر، والقدية. كما يقدم الجناح تجربة تفاعلية رقمية متطورة تُعرّف الزوار بجمال المملكة الطبيعي وتنوعها الثقافي، إلى جانب عروض فنية ومرئية تجسد التراث السعودي الأصيل ورؤية المملكة الحديثة.
وفي إطار شراكتها الاستراتيجية مع شركة RX Global المنظمة لمعرض (WTM)، أصبحت السعودية أول راعٍ رسمي لكافة فعاليات سوق السفر العالمي في لندن وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وسوق السفر العربي في دبي، ضمن اتفاقية تمتد حتى سبتمبر 2025، ما يعكس الدور الريادي للمملكة في قيادة قطاع السياحة العالمي نحو النمو والاستدامة.
وتأتي هذه المشاركة التاريخية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة السياحة كمحرك رئيسي للتنمية، بقيادة الهيئة السعودية للسياحة (STA) التي تواصل إبراز المملكة كوجهة عالمية تجمع بين التراث والضيافة والتقنية الحديثة في مشهد متكامل يعيد رسم خريطة السياحة في الشرق الأوسط والعالم.