تقرير.. "المركزي": 260 مليون ريال قيمة حجوزات السعوديين بالفنادق خلال 7 أيام

كشف البنك المركزي السعودي عن إنفاق السعوديين ما يقارب 9.74 مليار ريال عبر نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر 2022.
وأضاف البنك المركزي أن قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعوديةبلغت نحو 9.74 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر 2022 مقارنة بنحو 10.74 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي لـ"عمليات نقاط البيع" الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما" فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 142.4 مليون عملية والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها، فيما وصلت مبيعات حجوزات الفنادق عبر نقاط البيع إلى 260 مليون ريال خلال نفس التوقيت المنتهي يوم 24 ديسمبر 2022.
يأتي هذا فيما شهدت جميع القطاعات انخفاضًا مثل قطاع "التعليم" بنسبة 38% ثم قطاع "الملابس والأحذية" بنسبة 14%، وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاعي "المطاعم والمقاهي" و"الأطعمة والمشروبات" بقيمة 1.44 مليار ريال و1.43 مليار ريال.
وتصدرت الرياض بقيمة إنفاق نحو 3.3 مليار ريال، ما يمثل 34%، من إجمالي قيمة المبيعات تلتها مدينة جدة بـ1.4 مليار ريال.