تقرير.. "المركزي": 260 مليون ريال قيمة حجوزات السعوديين بالفنادق خلال 7 أيام

ووفقًا للتقرير الأسبوعي لـ"عمليات نقاط البيع" الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما" فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 142.4 مليون عملية والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها، فيما وصلت مبيعات حجوزات الفنادق عبر نقاط البيع إلى 260 مليون ريال خلال نفس التوقيت المنتهي يوم 24 ديسمبر 2022.