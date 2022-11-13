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حدث في مثل هذا اليوم.. وقوع أسوأ تصادم جوي في التاريخ بين "السعودية" و"الكازاخية".. هنا التفاصيل

توفي جميع من على كلتا الطائرتين والسبب عدم التزام "إليوشن" بالارتفاع المخصص له فوقعت الكارثة