67 هيئة ووكالة سفر ومشروعاً استثمارياً من السعودية يشاركون في سوق السفر بـ"دبي"

وتأتي مشاركة المملكة في هذا المحفل العالمي في وقت أصبحت فيه زيارة المملكة أسهل وأمتع وأكثر سلاسة من أي وقت مضى خاصة مع دخول شهور الصيف واعتدال الأجواء والإقبال المتزايد على الوجهات المميزة على طول ساحل البحر الأحمر والمرتفعات في جنوب المملكة بطبيعتها الساحرة وأجوائها الباردة، حيث أتاحت المملكة لزوارها أنواعاً عديدة من التأشيرات مثل التأشيرة السياحية التي تتيح أداء العمرة وتأشيرة المرور وتأشيرة الأهل والأصدقاء بالإضافة لإتاحة التأشيرة الإلكترونية للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي دون اشتراط مهن محددة.