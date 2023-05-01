67 هيئة ووكالة سفر ومشروعاً استثمارياً من السعودية يشاركون في سوق السفر بـ"دبي"

تشارك الهيئة السعودية للسياحة في النسخة 30 من معرض سوق السفر العربي المقام في دبي الذي انطلق اليوم الاثنين 1 مايو، وذلك بهدف تعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.
ويضم جناح المملكة أكبر وفد سعودي على الإطلاق بواقع 67 هيئة ووكالة سفر ومشروعاً، بالإضافة لأكثر من 500 باقة وتجربة سياحية مميزة.
وتأتي مشاركة المملكة في هذا المحفل العالمي في وقت أصبحت فيه زيارة المملكة أسهل وأمتع وأكثر سلاسة من أي وقت مضى خاصة مع دخول شهور الصيف واعتدال الأجواء والإقبال المتزايد على الوجهات المميزة على طول ساحل البحر الأحمر والمرتفعات في جنوب المملكة بطبيعتها الساحرة وأجوائها الباردة، حيث أتاحت المملكة لزوارها أنواعاً عديدة من التأشيرات مثل التأشيرة السياحية التي تتيح أداء العمرة وتأشيرة المرور وتأشيرة الأهل والأصدقاء بالإضافة لإتاحة التأشيرة الإلكترونية للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي دون اشتراط مهن محددة.
كما أُتيحت التأشيرة عند الوصول لمواطني الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الشنغن.
وكانت السياحة السعودية حققت نجاحات متتالية، حيث سجلت نمواً متسارعاً وصل إلى 121 % مقارنة بمعدلات نمو السياحة الدولية في فترة ما قبل الجائحة.
كما حققت المملكة 93.5 مليون زيارة في عام 2022م وتعد المملكة اليوم أكبر مستثمر في السياحة على مستوى العالم بتخصيص أكثر من 550 مليار دولار لمشاريع كبرى ووجهات جديدة يتم افتتاحها بحلول عام من الوقت الحالي.