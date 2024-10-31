علامة فندقية فاخرة جديدة في قلب القاهرة.. "سوفيتل دوان تاون" يتألق على ضفاف النيل

والمعالم الثقافية التي تميز المدينة بالقرب من المعالم السياحية البارزة مثل المتحف المصري، الذي من المقرَّر أن يكون أكبر متحف أثري في العالم، وأهرامات الجيزة المذهلة، والتي تعدّ إحدى عجائب الدنيا السبع في الحضارة القديمة، كما سيجد النزلاء أنفسهم على بُعد خطوات فقط من بازارات القاهرة والمقاهي والمناطق التاريخية الشهيرة.