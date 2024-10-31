علامة فندقية فاخرة جديدة في قلب القاهرة.. "سوفيتل دوان تاون" يتألق على ضفاف النيل

أعلنت شركة أكور الرائدة عالميًّا في مجال الضيافة، عن توقيع عقد إدارة فندق سوفيتل داون تاون النيل بالقاهرة، ويعتبر بذلك رابع فنادق سوفيتل بمصر، وهي العلامة الفندقية الراقية ذات الطابع الفرنسي الأنيق، ومن المقرَّر افتتاحه في يناير 2025.
ويجمع هذا القصر الفاخر المتواجد في قلب القاهرة بين الأناقة الفرنسية والأصالة المصرية ليشكل واحة تطلّ على ضفاف النيل الساحر.
يقول "مود بايلي" الرئيس التنفيذي لفنادق سوفيتل: إن هذا التوقيع يؤكّد على التزامنا تجاه مصر باعتبارها أحد أسواقنا الرئيسية؛ حيث تشتهر بتراثها الغني وأماكنها السياحية. نحن سعداء بتوسيع حصتنا من خلال فندق سوفيتل داون تاون النيل القاهرة، والذي لن يضفي لمسة من الطابع الفرنسي فقط، بل سيحتفي أيضًا بالثقافة المحلية الغنية.
وباعتبار أنّ هذا الفندق سيكون أكبر فنادق سوفيتل في العالم ورابع وجهاتنا في مصر، فإنه سيمثل إضافة رائعة لمجموعة فنادقنا عالية الجودة، عاكسًا بذلك عظمة وجهتنا بشكل مثالي".
ويعتبر موقع الفندق استثنائيًّا؛ فهو يطلّ بشموخ على النيل بسحره التاريخي، والذي من المؤكد أنه سيثير اهتمامًا واسعًا، وسيشكل ضيافة فاخرة لا تُنسى؛ حيث يقع الفندق في أحد أشهر أحياء القاهرة، والتي تجعله محاطًا بالتاريخ الغني.
والمعالم الثقافية التي تميز المدينة بالقرب من المعالم السياحية البارزة مثل المتحف المصري، الذي من المقرَّر أن يكون أكبر متحف أثري في العالم، وأهرامات الجيزة المذهلة، والتي تعدّ إحدى عجائب الدنيا السبع في الحضارة القديمة، كما سيجد النزلاء أنفسهم على بُعد خطوات فقط من بازارات القاهرة والمقاهي والمناطق التاريخية الشهيرة.
ويضمّ الفندق 615 غرفة وجناحًا مصممة ذات إطلالات بانورامية على النيل؛ مما يخلق جوًّا هادئًا ومثاليًّا تجمع كل مساحة بين وسائل الراحة العصرية والاسترخاء، بالإضافة إلى أربعة مطاعم تقدم أفضل الأطباق المحلية والعالمية؛ مما يضمن تجربة طهي لا تنسي على ضفاف النيل، كما يضمّ الفندق منتجعًا صحيًّا وحمام سباحة ومركز لياقة بدنية.
بمساحة تزيد على "2,000" متر مربع من قاعات الحفلات والمناسبات، يستعدّ فندق سوفيتل داون تاون النيل القاهرة ليصبح الوجهة الأولى للمسافرين.
ويوضح "مهدي مراد" نائب رئيس العمليات أن المشروع سيعمل بموجب اتفاقية إدارة سوفيتل مع الشركة العالمية للاستثمارات السياحية؛ حيث تضمن نجاح سوفيتل داون تاون النيل القاهرة على المدى الطويل.
وتؤكد هذه الشراكة على الرؤية المشتركة للارتقاء بفن الضيافة الفاخرة في القاهرة؛ حيث تجمع بين خبرة عالمية لدى فنادق سوفيتل الشركة العالمية للاستثمارات السياحية وفن الحياة الفرنسية المعروف.
يشير أيمن عبدالعزيز المدير العام التنفيذي للشركة العالمية للاستثمارات السياحية إلى تمتع العلامة التجارية سوفيتل ومصر بتاريخ مشترك طويل، ولا شك أن هذا الفندق الجديد سيعزز الارتباط بينهما؛ حيث يبحث المستثمرون في الفنادق بشكل متزايد عن علامة تجارية يمكنها خلق علاقة قوية مع نزلائها، مع تحقيق نتائج مالية قوية.