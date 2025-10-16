80 مليار ريال.. عائد السياحة الرياضية في المملكة بحلول عام 2030

وكشف تقرير حديث صادر عن شركة "بي دبليو سي" الشرق الأوسط بعنوان “انطلاقة مجلس التعاون الخليجي نحو تحويل الطموح الرياضي إلى أثر سياحي طويل الأمد”، أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت جاهزة لاقتناص حصة من سوق السياحة الرياضية العالمي، الذي تُقدَّر قيمته بنحو 2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.