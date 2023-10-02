ساما: أداء غير مسبوق لقطاع السياحة السعودي و47 مليار ريال إنفاق الأجانب في المملكة في 3 شهور

كشفت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن "ساما" البنك المركزي السعودي، أن مستوى الإنفاق السياحي للأجانب والزوار في عام 2023، زاد بنسبة 25.6% خلال (أبريل- مايو- يونيو) من العام 2023 مقارنة مع (يناير-فبراير- مارس) من نفس العام؛ حيث بلغ حوالى 38 مليار ريال (10 مليارات دولار) ليسجل زيادة بفارق حوالى 9.5 مليارات ريال (2.5 مليار دولار).
كما زاد الإنفاق السياحي لزوار المملكة بنسبة 121% خلال (أبريل- مايو- يونيو) من عام 2023 على أساس سنوي وبزيادة تُقَدر بـ25.5 مليار ريال أي 6.8 مليارات دولار عن حجم الإنفاق في نفس الفترة من 2022.
كما واصل الإنفاق السياحي للأجانب بالمملكة العربية السعودية تحقيق مستويات قياسية جديدة بنهاية الربع الثاني من عام 2023م، ليحقق أعلى إنفاق ربع سنوي على الإطلاق.
وبلغ حجم إنفاق السياح الأجانب الكلي خلال الربع الثاني من العام 2023 حوالى 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق، مقابل ما يقارب 22 مليار ريال (5.62 مليارات دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.
وخلال 6 أشهر (النصف الأول) من عام 2023، بلغت نسبة الزيادة في إنفاق الأجانب على السياحة في السعودية حوالى 130% على أساس سنوي وبزيادة قيمتها حوالى 47 مليار ريال "13 مليار دولار" عن حجم الإنفاق في النصف الأول من عام 2022.
وبلغ إجمالي إنفاق الأجانب على السفر بالمملكة حوالى 84 مليار ريال (22 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2023م، مقابل حوالى 36 مليار ريال (10 مليارات دولار) في الفترة ذاتها من العام 2022م.
وحققت السعودية فائضًا في ميزان المدفوعات للسفر خلال الربع الثاني من عام 2023 للربع السادس على التوالي؛ حيث بلغت قيمته حوالى 23 مليار ريال (10 مليارات دولار) مقابل حوالى 17 مليار ريال (4.5 مليارات دولار) خلال "يناير وفبراير ومارس" من عام 2023.
يُذكر أن المملكة استقبلت حتى شهر يوليو 2023 ما يقارب 17 مليون زائر، واستقبلت 93 مليون زيارة سياحية في 2022، و8 ملايين زيارة في الربع الأول من 2023، نصفهم من المعتمرين بعدد 4 ملايين و100 ألف زائر.
وكانت الرياض قد استقبلت أكثر من 500 من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع السياحي والخبراء من 120 دولة، والذين أحيوا يوم السياحة العالمي تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر" في حدث تاريخي.