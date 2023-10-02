ساما: أداء غير مسبوق لقطاع السياحة السعودي و47 مليار ريال إنفاق الأجانب في المملكة في 3 شهور

يُذكر أن المملكة استقبلت حتى شهر يوليو 2023 ما يقارب 17 مليون زائر، واستقبلت 93 مليون زيارة سياحية في 2022، و8 ملايين زيارة في الربع الأول من 2023، نصفهم من المعتمرين بعدد 4 ملايين و100 ألف زائر.