"الثقافة" تدشن مهرجان الورد الطائفي في نسخة جديدة في هذا الموعد

أعلنت وزارة الثقافة تدشين مهرجان الورد الطائفي في 7 مايو 2024، والذي يضم أكثر من 15 فعالية متنوّعة تجمع المزارعين وتقام ورش العمل والجلسات الحوارية، ومسيرة الورد الاستعراضية التي تجوب شوارع الطائف بهوية المهرجان، بالإضافة إلى فعاليات متنزه الردف التي تضم سوق الورد، الحديقة الليلية، جبل الورد، معرض ترانيم الورد، عروض الكريليون، ممر الانطباعية، منطقة الطعام، المسرح الرئيسي، ورش عمل من المعهد الملكي للفنون التقليدية، وأركان للرسم الحر وعرض لوحات لفنانين ومصورين مبدعين.