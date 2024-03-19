"الثقافة" تدشن مهرجان الورد الطائفي في نسخة جديدة في هذا الموعد

أعلنت وزارة الثقافة تدشين مهرجان الورد الطائفي في 7 مايو 2024، والذي يضم أكثر من 15 فعالية متنوّعة تجمع المزارعين وتقام ورش العمل والجلسات الحوارية، ومسيرة الورد الاستعراضية التي تجوب شوارع الطائف بهوية المهرجان، بالإضافة إلى فعاليات متنزه الردف التي تضم سوق الورد، الحديقة الليلية، جبل الورد، معرض ترانيم الورد، عروض الكريليون، ممر الانطباعية، منطقة الطعام، المسرح الرئيسي، ورش عمل من المعهد الملكي للفنون التقليدية، وأركان للرسم الحر وعرض لوحات لفنانين ومصورين مبدعين.
ويستمر مهرجان الورد الطائفي من 27 شوال حتى 11 ذي القعدة لعام 1445هـ، الموافق 6 مايو حتى 19 من الشهر ذاته.
وبدأ المهرجان في عام 1426هـ، حيث يقام في مدينة الطائف التي تضم 860 مزرعة للورد، وهدفه الأساسي التعريف بالورد الطائفي والتعرف على مراحل نموه، ومتى يُقطف ويقطّر، ويستهدف تعزيز الثقافة المحلية، والاحتفاء بالدلالات الثقافية، التي تتمثل في صناعة الورد وتنشيط السياحة داخل المملكة بشكل عام ومدينة الطائف خاصة.
كما يتيح المهرجان المجال للخبراء والمختصين ورواد الأعمال للالتقاء، وبحث فرص التعاون والتطوير ضمن هذا القطاع؛ من خلال ملتقى ومعرض مصاحب وبرنامج علمي يضم متحدثين محليين وعالميين.