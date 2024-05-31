الباحة.. رحلة الطبيعة والتاريخ والمستقبل
طبيعة خلّابة وتراث عريق ومكان مثالي للسياحة طوال العام؛ تحتضنها منطقة الباحة التي تقع على ارتفاع 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، وتتمتّع بدرجات حرارة معتدلة، وتعتبر من الوجهات الأفضل للسياحة والترفيه والاستمتاع بالمزايا العديدة.
وتضمّ الباحةُ العديدَ من الأماكن المثيرة لهواة الاستكشاف؛ وذلك لأنها تضم جبال شدا بكهوفها المذهلة وغابة رغدان الجميلة ذات المشاهد الجمالية التي لا تُنسى؛ كون المنطقة في غالبيتها مغطاة بالنباتات الخضراء.
وتتمتّع الباحة بمجموعة متنوعة مذهلة من المناظر الطبيعية، بما في ذلك: الوديان، الجبال، السهول، الغابات، والشلالات، في حين تضمّ المنطقة حديقة غابات رغدان على جبال السروات غرب المدينة، والمسارات المرصوفة التي تؤدي إلى التلال المشجرة، فيما ستشاهد بأعلى نقطة في الممر الجبال والوديان المُحيطة.
أما من فوق قمة تلال الباحة فيمكن الاستمتاع بإطلالات بانورامية على قرية ذي عين، وكذلك الاستمتاع بالطبيعة وجريان المياه في شلال الخرار والغطاء النباتي المميز، وحضور فعاليات مهرجان المخواة للتسوق.
روائع الباحة لا تنتهي ولا يكفي زيارة واحدة للاستمتاع بها، خاصةً سد وادي الجنابين الذي يعتبر أكبر سد في المنطقة ومتنزه الأمير حسام الذي يقع وسط المدينة، ويضم عددًا من الشلالات والبحيرات، ومناطق ألعاب للأطفال، وهو الوجهة المثالية للعائلات.
وخصصت صيف السعودية عبر منصة "روح السعودية" فعاليات عديدة يمكن الاستمتاع بها وزيارتها في الباحة؛ ومنها الجسر المعلق وحصنا الأخوية في قرية الملد وقرية ذي عين الأثرية، وكذلك قصر ابن رقوش الأثري، ومتحف الباحة الإقليمي للآثار، وأيضًا مزرعة الزيتونة؛ وهي رحلات تليق بمكانة الباحة بلد الغابات والمتنزهات والجبال، التي جعلت من الباحة وجهة لمحبي الطبيعة والمغامرة والتاريخ.
ويقدم برنامج صيف السعودية تحت شعار "تراها" سبع وجهات سياحية فريدة؛ هي: عسير، والباحة، والطائف، والبحر الأحمر، إلى جانب جدّة، والرياض، والعلا. كما سيشهد برنامج صيف السعودية هذا العام، مع عودة موسم جدّة وانطلاق موسم عسير؛ العديد من الحفلات والفعاليات والمنتجات المصمَّمة للعوائل والأطفال، إضافة إلى تنظيم بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة، وبطولات الملاكمة العالمية في الرياض وجدّة.