الباحة.. رحلة الطبيعة والتاريخ والمستقبل

ويقدم برنامج صيف السعودية تحت شعار "تراها" سبع وجهات سياحية فريدة؛ هي: عسير، والباحة، والطائف، والبحر الأحمر، إلى جانب جدّة، والرياض، والعلا. كما سيشهد برنامج صيف السعودية هذا العام، مع عودة موسم جدّة وانطلاق موسم عسير؛ العديد من الحفلات والفعاليات والمنتجات المصمَّمة للعوائل والأطفال، إضافة إلى تنظيم بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة، وبطولات الملاكمة العالمية في الرياض وجدّة.