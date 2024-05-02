"قطر للسياحة" تروّج لأحدث وجهاتها بمعرض سوق السفر العربي 2024.. هنا التفاصيل

وفي تعليقه على مشاركة "Visit Qatar" في النسخة الـ31 من سوق السفر العربي؛ قال المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ"Visit Qatar": "لقد عززت قطر مكانتها كوجهة سياحية جاذبة؛ حيث استقبلت ما يناهز 1.7 مليون زائر منذ بداية العام. ونؤكد في "Visit Qatar" من خلال مشاركتنا، على ضرورة تعزيز حضورنا في المعارض والمحافل السياحية الكبرى حول العالم، لتسليط الضوء على العروض والتجارب السياحية في قطر والتطورات التي يشهدها القطاع السياحي المتنامي، بهدف دعم مسيرة التنويع في الاقتصاد الوطني في قطر خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030.