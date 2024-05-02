"قطر للسياحة" تروّج لأحدث وجهاتها بمعرض سوق السفر العربي 2024.. هنا التفاصيل

تستعدّ "Visit Qatar" للمشاركة في النسخة الـ31 من معرض سوق السفر العربي الذي يقام سنويًّا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمقرر عقده خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو؛ وذلك بهدف الترويج لأحدث الوجهات التي توفرها قطر لزوارها في قطاعي السفر والسياحة.
وتتاح للعارضين والحاضرين فرصة استكشاف فرص جديدة في السوق، وتسليط الضوء على فوائد التعاون والاتصال والتعرف على أحدث التطورات التي تشهدها قطر، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع الشركاء الرئيسيين في قطاع السفر والسياحة خلال المعرض.
وخلال مشاركتها تقود "Visit Qatar" وفدًا يضمّ 43 من الشركاء ممثلين عن القطاع السياحي في الجناح القطري للمعرض، والذي يمتدّ على مساحة قدرها 600 متر مربع في المستوى الأرضي، و150 مترًا مربعًا للمستوى العلوي، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.
ويتضمّن الجناح القطري جدار العرض الرقمي بغرض بثّ مقاطع فيديو تُظهر قطر كوجهة سياحية، كما يضمّ جناح "Visit Qatar" منطقة ثقافية تشمل الأنشطة الخاصة بنسج السدو، ورسم الكحل، وصنع الزيوت العطرية، وذلك بالتعاون مع مزرعة حينة سالمة، بهدف تسليط الضوء على التراث والتقاليد الغنية بدولة قطر؛ ممّا يتيح للحضور الاستمتاع بالثقافة المحلية القطرية، بالإضافة إلى ذلك يضمّ الجناح مقهى "Visit Qatar"، بالتنسيق مع مقهى قنوان، كما سيضمّ الجناح أيضًا نشاطًا تفاعليًّا عبارة عن جهاز للتصوير مزوّد بالواقع الافتراضي المعزّز، ويتمكّن الزوار من خلاله من التقاط الصور والحصول على صورهم كهدايا تذكارية.
ويعتبر سوق السفر العربي 2024، المعرض الرائد في الشرق الأوسط لمتخصصي السفر الداخلي والخارجي، وينعقد هذا العام تحت شعار: "تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال"، وتشارك "Visit Qatar" في المعرض بهدف تعزيز حضورها في المعارض السياحية الكبرى واستكشاف الفرص الجديدة وتبادل النقاشات مع أبرز الأسماء في قطاع السفر والسياحة عبر منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وفي تعليقه على مشاركة "Visit Qatar" في النسخة الـ31 من سوق السفر العربي؛ قال المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ"Visit Qatar": "لقد عززت قطر مكانتها كوجهة سياحية جاذبة؛ حيث استقبلت ما يناهز 1.7 مليون زائر منذ بداية العام. ونؤكد في "Visit Qatar" من خلال مشاركتنا، على ضرورة تعزيز حضورنا في المعارض والمحافل السياحية الكبرى حول العالم، لتسليط الضوء على العروض والتجارب السياحية في قطر والتطورات التي يشهدها القطاع السياحي المتنامي، بهدف دعم مسيرة التنويع في الاقتصاد الوطني في قطر خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030.
وتواصل دولة قطر تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم، ونقطة جذب رئيسية للزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث يتصدر الزوار القادمون من هذه الدول إجمالي المسافرين الذين يصلون إلى قطر عبر منافذها المختلفة، سواء كانت جوية أو برية أو بحرية.
وقد تجلّى ذلك خلال الربع الأول من عام 2024، بالتزامن مع استضافة قطر لأحداث رئيسية مثل كأس آسيا لكرة القدم 2023، واحتفالها بالذكرى العشرين لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، ونسخة 2023 من مهرجان قطر الدولي للأطعمة، ومؤتمر قمة الويب.
وسجلت قطر استقبال ما يقرب من 1.7 مليون زائر في الربع الأول من عام 2024؛ حيث بلغت نسبة الزوار القادمين من مجلس التعاون الخليجي "44٪". وجاءت أكبر نسبة من هؤلاء الزوار من المملكة العربية السعودية، تليها البحرين، وعُمان، والكويت والإمارات.
ومن المتوقّع أن تساهم تأشيرة السياحة الموحدة باستقبال المزيد من الزوار من المنطقة، وتقديم تجارب سياحية متميزة وفريدة، بالإضافة إلى ذلك تضمن الخطوط الجوية القطرية، الناقل الوطني الحائز على العديد من الجوائز، رحلات سفر سلسة إلى البلاد من 177 وجهة دولية.
ويهدف سوق السفر العربي 2024 إلى تعزيز التعاون بين عمالقة صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط، وقد أصبح سوق السفر العربي أحد أكبر معارض السفر والسياحة في العالم؛ حيث يستقطب أكثر من 1500 عارض ومشارك ينتمون لأكثر من 150 دولة، ويجتذب أكثر من 23 ألف زائر سنويًّا.
كما يستقطب المعرض أبرز الهيئات السياحية والفنادق وشركات الطيران ومنظمي الرحلات السياحية ومقدمي تكنولوجيا السفر عبر العالم، وسوف تتيح النسخة الـ31 من سوق السفر العربي التي تستمرّ على مدى أربعة أيام، الفرصة للآلاف من العاملين والخبراء في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط لتسليط الضوء على أحدث منتجاتهم وخدماتهم وإنجازاتهم وأحدث التطورات لدى وجهاتهم وشركاتهم. وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.visitqatar.com