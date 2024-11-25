مُدرجة ضمن قائمة "اليونسكو" لمواقع التراث العالمي.. "العين": أنشطة متنوعة في أحضان الطبيعة

ويُعتبر قصر المويجعي شاهدًا حيًّا على مرحلة مهمة من تاريخ الإمارات، ويُمثل نموذجًا لفن العمارة المعتمدة على البناء بالطوب اللبن مطلع القرن العشرين، كما تُمثل حديقة آثار الهيلي الوجهة الأهم بين الحدائق العامة، والمواقع الأثرية ذات التاريخ العريق، وتضم عددًا كبيرًا من المدافن والمباني التاريخية. أما بيت محمد بن خليفة فشُيِّد في عام 1958، وخضع إلى عمليات ترميم وتجديد، وتم إعداده ليكون مركزًا مجتمعيًّا.