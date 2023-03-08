‬شاهد .. "ميسي" و"رونالدو" يستقبلان زوار جناح السياحة السعودية في معرض برلين العالمي

استقبل سفير السياحة السعودية اللاعب الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي، ونجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو جمهور وزوار معرض برلين السياحي العالمي.
وظهر "ميسي" على شاشات جناح السعودية الضخمة التي تزيد على مائة متر بالشكل العرضي والطولي يبتسم للجمهور ويرفع علم العرضة السعودية، ثم يظهر لاعب نادي النصر السعودي وهو يلوّح للجمهور بابتسامة أيضًا، ويقول: "أهلًا بكم في السعودية".
وتشارك هيئة السياحة السعودية بأكبر جناح عربي يفوق 1100 متر، وبعدد مشاركين 45 مشاركًا.
وأعلن منظمو المعرض أن عدد المشاركين في البورصة هذا العام يبلغ 10086 عارضًا من 188 دولة، وكان عدد العارضين العام الماضي بلغ 10644 عارضًا و11163 عارضًا عام 2011.
وأكد منظمو البورصة أن صالات المعرض، وعددها 26 صالة، مشغولة بالكامل، ويسلط المعرض هذا العام الضوء على السياحة البيئية والمجتمعية وسياحة المدن، ويستطيع الزوار لأول مرة هذا العام حجز رحلات خلال تفقّدهم للمعرض.