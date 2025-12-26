حائل.. وجهة سياحية متكاملة بفرص استثمارية واعدة

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي للمنطقة بأكثر من 180 مليون ريال سنويًا، بما يعكس نشاطًا اقتصاديًا مستدامًا يمتد عبر سلاسل القيمة المرتبطة بالسياحة. وتحتضن حائل 96 مرفقًا حتى الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة تعادل 48٪، كما تضم أكثر من 3600 غرفة، بزيادة تعادل 36٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت حائل قد استقبلت أكثر من 1.8 مليون سائح حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وحققت إنفاقًا سياحيًا بلغ 2.5 مليار ريال.