حائل.. وجهة سياحية متكاملة بفرص استثمارية واعدة

تشهد مدينة حائل إقبالًا لافتًا من السياح من داخل المملكة وخارجها، نظرًا لما تملكه من مقومات سياحية هائلة، خاصة مع برنامج شتاء السعودية تحت شعار "حيّ الشتاء".
وتُعد مدينة حائل وجهة سياحية متكاملة بجاهزية أعلى وفرص استثمارية واعدة، وذلك عبر تمكين الوجهة من قبل منظومة السياحة السعودية بقيادة معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، لتسهيل رحلة المستثمر. ودعمت المنظومة 35 مشروعًا، منها 14 مشروعًا جديدًا، بإجمالي استثمارات تصل إلى 2.4 مليار ريال، مع إضافة 2000 غرفة فندقية، ما يؤكد جاذبية الوجهة وتوسّع خريطة الضيافة والتجارب المميزة في حائل.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي للمنطقة بأكثر من 180 مليون ريال سنويًا، بما يعكس نشاطًا اقتصاديًا مستدامًا يمتد عبر سلاسل القيمة المرتبطة بالسياحة. وتحتضن حائل 96 مرفقًا حتى الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة تعادل 48٪، كما تضم أكثر من 3600 غرفة، بزيادة تعادل 36٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت حائل قد استقبلت أكثر من 1.8 مليون سائح حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وحققت إنفاقًا سياحيًا بلغ 2.5 مليار ريال.
كما أسهمت منظومة السياحة السعودية في دفع عجلة نمو القطاع السياحي، من خلال إطلاق ممكنات الاستثمار وبرنامج الحوافز الاستثمارية، الذي يسهم في خفض التكاليف وتسريع انتقال الفرص إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والتشغيل. وأسهم صندوق التنمية السياحي في تقديم حلول تمويلية تعزّز تسريع تطوير المشاريع السياحية ومشاريع الضيافة والتجارب المميزة والخدمات المساندة، فيما تسهم الهيئة السعودية للسياحة في الترويج للوجهات السياحية بشكل موحد، حيث خُصص مبلغ 30 مليون ريال كميزانية لحائل ضمن برنامج شتاء السعودية، إلى جانب أكثر من 300 تغطية إعلامية، وبمشاركة 50 شريكًا بعروض وباقات متنوعة تدعم قرار السفر وتثري تجربة السائح من داخل المملكة وخارجها.